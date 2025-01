Unizo Vleteren rolt rode loper uit

Onlangs werd de Rode Loper weer uitgerold. De Rode Loper wordt ieder jaar ingericht door Unizo Vleteren, dit al voor de 15de keer. Meer dan 100 ondernemers waren present. “2024 was een speciaal jaar voor Unizo Vleteren. Voorzitter Wim Vannobel besliste om na 10 jaar zijn taak door te geven. Als bestuur moesten we vlug schakelen en herbronnen”, zegt bestuurslid Olivier Vandendriessche. “Maar gelukkig vonden we snel een heel nieuw team gemotiveerde bestuursleden. Jennifer, Jolien, Reindert, Dieter, Nick, Robin, Thomas en Kim versterken onze groep en Reindert Theunynck en Dieter Vermeersch zien het zitten om samen als voorzittersduo Unizo in goede banen te leiden”, klinkt het. “Het is een genoegen om het vernieuwde jonge bestuur van onze Unizo voor te stellen”, aldus Reindert. “De ondernemersmarkt van vorig jaar was een schot in de roos. Het was een geweldige kans voor de ondernemers uit Vleteren om hun bedrijf te promoten, het lokaal netwerk te versterken, nieuwe verbindingen te leggen en nieuwe klanten aan te trekken. We zijn enthousiast over de toekomst en de mogelijkheden die voor ons liggen. Samen zetten we de volgende stappen voor een nog sterkere ondernemersgemeente.” (foto RVL)