Unizo organiseert eerste Business Fair

Unizo Tielt organiseert op dinsdag 23 mei voor het eerst een Business Fair in de showroom van Garage Decaigny-Degroote. Met plaats voor ongeveer 50 standhouders belooft het alvast een interessante en veelzijdige beurs te worden. Afgelopen dinsdag verzamelde een groot aantal enthousiaste standhouders voor een eerste briefing. De Business Fair mikt voornamelijk op B2B bezoekers, al is ook de gewone consument van harte welkom. Het doel is om ondernemers en bedrijven samen te brengen, zodat ze hun netwerk kunnen uitbreiden. De locatie, de showroom van Garage Decaigny-Degroote, biedt niet alleen voldoende ruimte, maar is ook gemakkelijk bereikbaar.

Bovendien is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt. Met deze Business Fair wil Unizo Tielt uitpakken met een nieuw interessant evenement voor ondernemers uit de Tieltse regio. Tickets zijn verkrijgbaar via Eventbrite. (foto WME)