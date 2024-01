Unizo Hooglede-Gits viert comeback met ‘Out of the BOKS’

Met een kersvers bestuur en een gemotiveerde regiomanager startte Unizo Hooglede-Gits eind 2023 opnieuw de plaatselijke werking op. Het was een viertal jaar windstil in de gemeente, ondanks de goede werking in het verleden.

De eerste activiteit van Unizo Hooglede-Gits staat op vrijdag 2 februari op de planning. Een trekker van de vereniging vinden was geen moeilijke opdracht, want Tom Van Acker, zaakvoerder van salesbureau red.deer, werd met de steun van het voltallige bestuur snel aangeduid als voorzitter. “Alle bestuursleden geloven echt wel in plaatselijke verankering en in de lokale ondernemers, kmo’s, retailers en vrije beroepen. In principe werd Unizo gemist als plaatselijke organisatie in de gemeente en ik ben blij dat ik samen met dit topbestuur daar nu verandering in kan brengen. De gemeente Hooglede-Gits is op het vlak van ondernemerschap eigenlijk een sterke gemeente en dat zien we aan het aantal ondernemingsnummers die hier actief zijn. Ook de inschrijvingen voor ons eerste event lopen goed”, vertelt voorzitter Tom Van Acker.

Kennismaking

Het kersverse bestuur bestaat uit een complementair team dat duidelijk al snel een sterke teamdynamiek heeft opgebouwd. Het vormt een unieke synergie van kennis en kunde binnen de plaatselijke Unizo-werking gaande van een kapper tot een consultant en van een bankier tot een rasechte winkelier. “

Op vrijdag 2 februari kan ondernemend Hooglede-Gits de bestuursleden leren kennen in de unieke setting van de nieuwe bokshal van Delfine Persoon, wereldkampioene boksen. Ingeschrevenen kunnen er genieten van comedy, food, drinks, boksinitiaties en zoveel meer”, aldus Tom Van Acker. (EVG)