Unizo Groot-Kortemark pakt uit met speeddate voor ondernemers

Een goede klik vormt de basis van een succesvolle relatie. Dat geldt ook binnen het bedrijfsleven. Daarom introduceert Unizo Groot Kortemark op 2 december ‘speeddaten voor ondernemers’. Voor een frisse blik op bestaande contacten en nieuwe zakelijke ontmoetingen.

“Wij bieden op 2 december de kans aan alle Kortemarkse ondernemers om elkaar nog wat beter te leren kennen”, aldus Unizo-bestuurslid en medisch pedicure Sarah Declerck. “We nodigen hen daarom ook die avond uit naar de foyer van cultuurcentrum De Beuk. We proberen op een originele manier het contact tussen de ondernemers nog wat beter te maken.”

“Niet alle ondernemers kennen elkaar, dus brengen we hen wat dichter naar elkaar toe door middel van het principe van de speeddating. Speeddaten is een moderne vorm van daten waarbij onbekenden op een avond op een locatie veel verschillende potentiële partners kunnen leren kennen. Hier is het de bedoeling dat iedereen tegenover een andere ondernemer gaat zitten en gedurende een korte periode kennismaakt met elkaar. Wij zorgen voor vragenkaartjes.”

Mooie samenwerkingen

“Met deze kaartjes wordt het mogelijk om elkaar op een andere manier te leren kennen. Na het geluidssignaal is het de bedoeling dat je doorschuift naar de volgende stoel, waar er telkens een nieuwe ondernemer voor je komt te zitten. Is er een goeie klik met een speeddate-kandidaat, dan is er na afloop ruim de tijd om bij te praten. De bedoeling is dat er zo op termijn mooie samenwerkingen ontstaan.”

“Deze speeddateavond vindt plaats op 2 december om 19.30 uur in cc De Beuk. De deelnameprijs bedraagt 15 euro en in die prijs zijn twee drankjes inbegrepen. Wie wil deelnemen, kan één van de bestuursleden contacteren of zich inschrijven via de link die terug te vinden is op onze Facebookpagina”, besluit Declerck.

Meer info via lov.kortemark@unizo.be.