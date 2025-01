Uniek en exclusief aanbod in nieuwe winkel Amorphous in Brugge

Op de hoek van de Ezelstraat en de Oude Zak in Brugge opende onlangs een nieuwe zaak waar je onder meer Scandinavische antiquiteiten, hedendaagse designmeubels, decoratie en kunstobjecten kan kopen.

Het aanbod omvat verder exclusieve handgemaakte damesschoenen en als kers op de taart is er de samenwerking met kledij- en juwelenontwerpster Christine Bekaert, die zich sinds kort gebrevetteerd hofleverancier mag noemen. “De combinatie van interieur, antiek en couture is een uniek concept in België”, zegt zaakvoerster Brigitte.

“Er werd lang gezocht naar een locatie voor dit vernieuwende concept. Brugge, als historische stad, kon ons dit bieden. Tijdens de zoektocht was dit pand, het oude brouwershuis Hof Den Ezele, onze absolute favoriet. De renovatie, restauratiewerken en inrichting zijn gestart in april en sinds vorige week is de winkel open. In de eerste helft van 2025 wordt de inrichting van de drie luxegastenkamers op de tweede verdieping aangepakt. Er komt ook één grote guestsuite. Dat is interessant voor zakenmensen die voor enkele weken op deze centrale plaats in West-Vlaanderen wensen te verblijven.”

Heden en verleden

In de belevingsruimtes van de winkel op de eerste en tweede verdieping vind je verschillende salons die als een wandeling door het heden en het verleden met elkaar verbonden zijn. “De expertise van Amorphous ligt in het samenbrengen van unieke antiquiteiten en kunstobjecten uit de Scandinavische landen, Frankrijk, Italië en Spanje die persoonlijk en met de grootste aandacht worden gezocht.”

Koningin Mathilde

“Onze hoofdactiviteit ligt in antiquiteiten en interieurartikelen, maar het pand leende zich ertoe om dat aan te vullen met iets speciaals”, vertelt Brigitte. “Voor de kleding en de sieraden hebben we een partnership met ontwerpster Christine Bekaert. Koningin Mathilde draagt haar creaties, die puur handwerk en vakmanschap zijn. We verkopen ook handgemaakte en unieke schoentjes van Meher Kakalia waarvan er voor elke maat maar één paar beschikbaar is. We streven naar een aanbod van heel exclusieve, prachtige producten.” (FVDB)