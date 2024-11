Uitvaartverzorging Roose houdt opendeur op tweede locatie: “In alle rust afscheid nemen”

Na het succes van haar uitvaartcentrum in Middelkerke breidt Uitvaartverzorging Roose uit met een tweede filiaal in Nieuwpoort. Op zondag 10 en maandag 11 november openen Christophe Roose en Kevin De Groote de deuren van hun gloednieuwe uitvaartcentrum, gelegen aan de Toevluchtweg 9C, op een steenworp van de begraafplaats. Het publiek is van harte welkom om kennis te maken met de serene omgeving en de uitgebreide voorzieningen die het centrum biedt.

Christophe Roose en Kevin De Groote, oprichters en zaakvoerders van Uitvaartverzorging Roose, nodigen iedereen uit om het moderne centrum te bezichtigen. “Met ons familiebedrijf staan wij klaar om families te begeleiden in een van de moeilijkste periodes van hun leven”, vertelt Christophe.

Vier rouwkamers

“We hebben ons centrum ontworpen om rust en ruimte te bieden, met onder andere vier rouwkamers, een ruime aula en een privéparking. De aparte koffietafelruimte en de omliggende tuin maken het mogelijk om in alle rust afscheid te nemen.”

Aula De Vlinder biedt families een intieme en persoonlijke omgeving waar afscheidsceremonies naar eigen wensen en overtuigingen kunnen worden ingevuld.

Livestream

Kevin De Groote licht toe: “De aula is uitgerust met audiovisuele apparatuur van hoge kwaliteit, zodat we persoonlijke diensten met muziek en beelden kunnen aanbieden. Er is zelfs de mogelijkheid om de ceremonie live te streamen voor familieleden die niet aanwezig kunnen zijn.”

Met 180 zitplaatsen en 80 staanplaatsen biedt de aula een comfortabele ruimte voor zowel intieme als grotere ceremonies.

foto’s PG

Na de uitvaart kunnen families bij Uitvaartverzorging Roose een koffietafel houden in een aparte, sfeervolle ruimte. Kevin legt uit: “We bieden diverse formules aan, met opties zoals belegde broodjes, koffiekoeken, vlees- en visschotels en taart. Bij mooi weer kunnen gasten zelfs van de aangrenzende tuin genieten.” De koffietafelruimte biedt plaats aan maximaal 60 personen en creëert een fijne setting om nog even samen te zijn na de plechtigheid.

Bijzonder aan Uitvaartverzorging Roose is hun jaarlijkse herdenkingsdienst in februari, waarin zij alle families samenbrengen die in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Tijdens deze dienst krijgen nabestaanden een speciaal vlindertje met de naam, het geboorte- en sterfjaar van hun dierbare. Christophe legt uit: “We merken dat families veel steun vinden in deze herdenking, en we hopen dat dit hen helpt om hun verlies te verwerken.”

Voorafregeling

Voor wie op voorhand zijn uitvaart wil regelen, biedt Uitvaartverzorging Roose de mogelijkheid om kosteloos een persoonlijke regeling vast te leggen. “Door samen de uitvaart tot in detail te bespreken, zorgen we ervoor dat nabestaanden later niet voor moeilijke keuzes komen te staan”, zegt Christophe. “Zo verloopt alles zoals de persoon het zelf wenste.”

Uitvaartverzorging Roose verwelkomt alle geïnteresseerden tijdens de opendeurdagen op 10 en 11 november tussen 10 en 18 uur. Christophe en Kevin kijken ernaar uit om de families van Nieuwpoort en omgeving te mogen ondersteunen en nodigen iedereen uit om het nieuwe centrum te komen ontdekken.