Er was een massale belangstelling voor de openingsreceptie van de uitgebreide Delhaizevestiging in de Kortrijksestraat in Heule op woensdag 1 november.

De zelfstandige lokale supermarkt onderging de voorbije maanden een complete transformatie met een bijna verdubbeling van de oppervlakte en onder meer een nieuwe bakkerij met degustatieruimte. Ook de parking is aanzienlijk vergroot. De supermarkt ging dan donderdag 2 november weer open.