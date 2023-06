Uitbreiding Fabriekweg Eernegem zorgt voor primeur met gasloos bedrijventerrein

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein Fabriekweg in Ichtegem (Eernegem) stilaan vorm. Vrijdagnamiddag gaf de WVI en het gemeentebestuur, langs de Zedelgemsesteenweg, het startschot voor de gezamenlijke ontwikkeling van 6 ha bijkomende ruimte om te ondernemen.

“Vandaag stimuleren we al de productie van hernieuwbare energie op onze bedrijventerreinen, maar we gaan vandaag in Ichtegem nog een stap verder”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van de WVI. “De uitbreiding van 6ha die we vandaag opstarten, wordt grotendeels gasloos!”

Gasloos

“We kiezen bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Fabriekweg voor extra ruimte voor lokale bedrijven, een nieuw recyclagepark en resoluut voor duurzaamheid”, benadrukte burgemeester Lieven Cobbaert.

“Zo krijgen Ichtegemse starters en ondernemers die willen uitbreiden of Ichtegemse bedrijven die zich beter herlokaliseren voorrang en wordt langs de nieuwe interne wegenis niet langer een gasleiding voorzien. We zijn dan ook trots dat we als kleine gemeente koploper zijn in Vlaanderen met de realisatie van een gasloos bedrijventerrein.”

Landschappelijke inkleding

“Met de energiecrisis in het achterhoofd gaan kandidaat-investeerders vandaag zelf op zoek naar alternatieven zoals bijvoorbeeld een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen”, vult Geert Sanders aan.

“Ruimte om te ondernemen is bovendien schaars goed. Zo staat een efficiënte, kwalitatieve en duurzame invulling van de beschikbare ruimte voorop. Dit resulteert in een aantrekkelijke vestigingslocatie met een kwalitatieve groenaanleg, evenwichtige waterhuishouding en maximalisatie van de hernieuwbare energieproductie.”

“Om de visuele impact zoveel mogelijk te beperken, wordt deze uitbreiding landschappelijk ingekleed”, pikt Geert Vandaele, schepen van Lokale Economie in. “Zo wordt rondom het bedrijventerrein een groenzone van bijna 5.000 vierkante meter aangelegd met streekeigen bomen, heesters, hakhout en witte klaver als bodembedekker. Bijkomende grachten en bekkens staan in voor een goede waterhuishouding van het gebied.”

Hernieuwbare energieproductie

Ook op de bedrijfspercelen staat duurzaamheid voorop. “Elke investeerder moet in zijn bouwplannen toelichten hoe hij zijn daken wil benutten voor hernieuwbare energieproductie”, vervolgt schepen Geert Vandaele.

“Het dakoppervlak dat niet wordt gebruikt door het bedrijf zelf, kan door de WVI in opstal genomen worden om extra zonnepanelen te voorzien waarmee in de extra noden van andere bedrijven kan voorzien worden.”

Tot slot stelt deze uitbreiding ook het voorbeeld van performant terreinbeheer. “Zo worden de openbare groenzones collectief onderhouden, nemen we de signalisatie voor onze rekening en zorgen we voor een uniforme look. Enkel zo kunnen we de kwaliteit van de ruimte en waardevastheid van het bedrijventerrein in de toekomst blijven garanderen”, besluit Ichtegems schepen van lokale economie.

Najaar 2024 bouwrijp

“De infrastructuurwerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, zal het terrein in het najaar van 2024 bouwrijp zijn”, besluit WVI-directeur Geert Sanders.

“We starten de uitgifte al eerder op, zodat ondernemers na afronding van de werken meteen kunnen starten. De toegelaten activiteiten variëren van productie, opslag en verwerking van goederen, onderzoek, transport- en distributieactiviteiten tot groothandel.”

Momenteel zijn er reeds een 35-tal gegadigden. Ondernemers die zich nog kandidaat willen stellen voor een bedrijfsperceel kunnen dat via www.wvi.be/ondernemen/inschrijven. Wie een vraag heeft of bijkomend advies wil, neemt contact op via ondernemen@wvi.be of telefonisch op 050 36 71 71. (Eric Vanhooren)