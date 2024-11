TVH zet harder in op e-commerce en schrapt jobs: “Zoeken nieuwe rol voor medewerkers”

TVH uit Waregem schrapt een aantal jobs op de marketingafdeling. De onderdelenspecialist wil forser inzetten op e-commerce waardoor bepaalde bediendefuncties verdwijnen. Sommige medewerkers kunnen wel solliciteren op een nieuwe rol.

TVH, de internationale specialist in onderdelen voor onder meer heftrucks en industriële voertuigen, voert een wijziging door binnen de afdeling Commercial. De ondernemingsraad kondigt aan dat er een nieuwe structuur wordt opgezet binnen verschillende teams in de commerciële afdeling van het bedrijf.

“Bijna 90 procent van de orders gebeurt via e-commerce. In onze nieuwe commerciële strategie moet daar dan ook veel meer aandacht naar gaan”, vertelt woordvoerder Isabelle Van De Voorde. “Vooral in de teams e-commerce, marketing en in het interne creative agency betekent dit een wijziging of het verdwijnen van bepaalde rollen.”

Nieuwe vacatures

Hoeveel bedienden hun job verliezen, werd nog niet definitief beslist. “Het zullen er geen 20 zijn. Want om de nieuwe strategie met een verhoogde focus op e-commerce te ondersteunen, komen er enkele nieuwe functies bij. De medewerkers kunnen solliciteren voor zo’n nieuwe rol en zich op die manier heroriënteren.”

“Maar dat zal inderdaad niet voor iedereen mogelijk zijn. We willen zoveel mogelijk mensen behouden en een match vinden met openstaande vacatures. Daarvoor bieden we ondersteuning, begeleiding en een verkorte sollicitatieperiode aan. Maar de wijziging van de koers betekent dat TVH enkele werknemers moet laten gaan.”

Volgens bronnen binnen het bedrijf zouden er 37 functies verdwijnen, en komen er 18 nieuwe bij.