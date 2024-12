Tsmokt wi: Concept 24 verkoopt bordjes met ludieke West-Vlaamse uitspraken, verpakt in mini-Broeltorens

De “home and fashion” conceptstore in de Voorstraat lanceert speciaal voor het eindejaar zes unieke bordjes, opgeborgen in een miniatuur Broeltoren. “In de zelfontworpen opbergbox steken bordjes met typische West-Vlaamse ludieke zinnen over eten, uitnodigen, een complimentje geven … of net niet”, zegt Mira Talpe (48).

In de Voorstraat 24 kan je al meer dan zeven jaar terecht bij de conceptstore van Mira Talpe en haar man Arnd Vanhulle (49). Onder de toepasselijke naam ‘Concept 24’ (een conceptstore op nummer 24) vind je er huisdecoratie, kleine en grote geschenken, interieurobjecten, kunst, betaalbare damesmode en accessoires. Deze maand is de winkel zeven op zeven open.

“Hier ontdek je vaak zaken die je niet in een groothandel zal vinden, zoals kussens waar ik mijn eigen franjes op heb laten plaatsen. Ik hou niet van kant-en-klare producten die en masse in het buitenland gemaakt zijn. Ik maak graag zelf ontwerpen om iets unieks aan te bieden, maar wel betaalbaar. Al is het soms moeilijk om dat evenwicht te vinden, niet al mijn ideeën zijn realiseerbaar”, lacht Mira.

Op gezinsvakantie zei haar zoon Matisse (17) – na een smakelijk gerecht – ‘tsmokt wi’. Het creatieve brein van Mira dacht meteen aan een nieuw project. “Het idee ging vanzelf aan het rollen om iets te doen rond culinaire West-Vlaamse uitspraken, met de hand geschilderd op zelfgemaakte keramiek eetborden. We willen bij de mensen een glimlach toveren op hun gezicht en hen horen zeggen: ‘moh das een goeie!’”. De zes verkrijgbare uitspraken zijn: tis wre goe, tot noaste ké, ‘t is nie te fretn, tope tegaere, tsmokt wi en ‘t is geestig.

Mira voorziet altijd een leuke etalage, vaak in thema. Dit keer pronken de handgemaakte borden en de miniatuur Broeltorens © MD

“Uiteraard kon een mooie opbergbox niet ontbreken. Het vroeg wat puzzelwerk om het kleur juist te krijgen, het aantal leien, … ik ben de ramen effectief gaan tellen. Maar zo hebben klanten een mooie verpakking die je kan houden en eventueel voor iets anders kan gebruiken. De miniatuur Broeltoren wordt ook apart verkocht voor 79 euro.”

De borden zijn limited edition. Op is op. Voor een volledige set van zes betaal je 168 euro, inclusief Broeltoren is dat 247 euro. “Je hoeft de volledige set niet te nemen, je kan de borden ook apart aankopen aan 28 euro.”