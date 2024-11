Traiteur Vandycke opent Brugse vestiging

De bekende traiteur-slagerij Vandycke uit Knokke opent een eerste vestiging in Brugge, in de Gistelse Steenweg 86 in Sint-Andries. “Nog tot en met zaterdag 30 november loopt er een wedstrijd waarbij 15 klanten hun lengte in droge worsten winnen”, zegt zaakvoerder Ivan Vandycke.

Met zowel een slagerij als een luxe-traiteur is Vandycke al jarenlang een begrip in Knokke. Door het grote succes kwamen er ook vestigingen in Heist en Oostende en nu is dus ook Brugge aan de beurt. Zaakvoerders en echtgenoten Ivan Vandycke en Hilde Van Belleghem lieten hun oog vallen op een pand in de Gistelse Steenweg dat al een tijdje leeg stond maar waar voorheen altijd al slagerijen in gevestigd waren. Ook in deze nieuwe vestiging van traiteur Vandycke heb je dagelijks een ruime keuze aan bereiden gerechten, verpakt in een- of meer persoonsporties. “Ons assortiment overspant zowat alles, van aperitief tot dessert. En daarnaast hebben we ook heel wat delicatessen zoals wijn, kwaliteitsolijfolie, balsamico en kruiden; net zoals een assortiment kazen van eigen bodem, uit Frankrijk of Italië”, zegt zaakvoerder Ivan Vandycke. “Ook voor tapas, hapjes, soepen, charcuterie en huisbereide salades ben je bij ons aan het goede adres.”

smakelijke wedstrijd

Naast de bereide gerechten vind je bij de nieuwe vestiging van Vandycke ook een assortiment vers vlees. “Ons Belgisch Witblauw rundsvlees, gekweekt volgens eeuwenoude tradities op onze familieboerderij is een gerenommeerde klassieker”, klinkt het. Voor de opening van de nieuwe vestiging lanceerden Ivan en Hilde een ludieke maar smakelijke wedstrijd. “Wie nog tot en met zaterdag 30 november iets in onze nieuwe vestiging in Brugge koopt, mag zijn naam op de achterkant van het winkelticket schrijven en die in een urne droppen. Maar liefst 15 winnaars ontvangen dan begin december hun volledige lengte in smakelijke droge worsten”, besluit zaakvoerder Ivan Vandycke. (PDV)

Traiteur Vandycke, Gistelse Steenweg 86 in Brugge. Elke dag geopend van 9 tot 19.30 uur. Meer info: www.traiteurvandycke.be.