Toerisme Oostende wint award voor Marketing Company of the Year: “We zijn heel fier op deze prijs”

Toerisme Oostende vzw ontving de prestigieuze titel van Marketing Company of the Year bij de Belgian Marketing Awards 2024. Deze erkenning onderstreept het succes van de strategische visie van Toerisme Oostende in het transformeren van Oostende naar een attractieve culturele Stad aan Zee.

De Belgian Marketing Awards erkent bedrijven die uitblinken in marketing en innovatie, en die een positieve impact hebben op hun sector. Toerisme Oostende was samen genomineerd met Eneco en Albert Heijn. Toerisme Oostende wordt geprezen om zijn vooruitstrevende marketingstrategie, waarbij het een unieke mix van maritieme charme en cultuur heeft weten neer te zetten. De organisatie heeft door de jaren zowel in haar marketingbeleid als in de creatie, organisatie en ondersteuning van evenementen een sterke focus gelegd op het versterken van Oostende als all year round bestemming.

“Deze prijs onderstreept de strategische visie van Toerisme Oostende vzw en vooral de uitwerking van een plan naar de evenementen en attracties die we niet meer zouden kunnen missen. In Oostende is er het hele jaar door een kwaliteitsvol cultureel aanbod en zijn er ook in het voor- en najaar tal van evenementen. We zijn trots op deze prijs die aantoont dat de strategie wérkt en dat Oostende meer dan ooit dé Stad aan Zee is”, reageert burgemeester Bart Tommelein.

Transformatie van Oostende

In de jaren ’90 worstelde Oostende met een minder positief imago. Toerisme Oostende speelde een sleutelrol in de herpositionering van de stad, waarbij ze een krachtig verhaal ontwikkelden en haar productaanbod afstemde op de maritieme en culturele troeven van de stad. Door een langetermijnstrategie te volgen, heeft Oostende haar unieke kenmerken, zoals het authentieke stadsleven en de ligging aan zee, weten te benutten om zich te onderscheiden van andere badplaatsen en culturele bestemmingen.

“Deze prijs is voor ons een enorme boost en motivatie” – algemeen directeur Peter Craeymeersch.

“Ik ben zeer fier op deze prijs van Marketing Company of the Year. Allereerst wil ik ons volledige team bedanken voor de dagelijkse creativiteit en consistentie in communicatie. Dankzij de unieke samenwerking tussen overheid en private sector binnen Toerisme Oostende vzw konden we een gezamenlijk duurzaam strategisch plan ontwikkelen. Dit plan, met als speerpunt het culturele en maritieme DNA van de stad en het lokale draagvlak heeft intussen duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Door vlotte besluitvorming konden we de beste strategieën ontwikkelen en soepel inspelen op veranderende trends, marktomstandigheden en nieuwe marketingmogelijkheden. We blijven deze actualiseren en onze toekomstplannen verder finetunen. Deze prijs, uitgereikt door professionals uit de marketing, is voor ons een enorme boost en motivatie”, zegt algemeen directeur van Toerisme Oostende vzw Peter Craeymeersch.

Innovatieve aanpak

Een van de pijlers van het succes van Toerisme Oostende is hun innovatieve marketingstrategie. Door sterke digitale aanwezigheid op sociale media en gerichte e-mailcampagnes weten ze een loyale gemeenschap van fans te creëren en te onderhouden. Ze kijken vooruit naar de toekomst met een sterke focus op content-creatie en hyperpersoonlijke communicatie. Door gebruik te maken van data-analyse en technologische innovaties, blijft de organisatie haar marketingstrategieën optimaliseren en vernieuwen, altijd met het oog op het creëren van authentieke en betekenisvolle ervaringen voor haar bezoekers.

Daarnaast heeft de organisatie succesvolle creatieve evenementen opgezet, zoals het Garnaalkrokettenfestival, FAAR, de internationale Fotobiënnale, Ostendaise North Sea Food Fest en The Crystal Ship, die de stad in de kijker zetten als culinaire en culturele hotspot, ook buiten het zomerseizoen.