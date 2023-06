The Wandering Wizard in Brugge brengt magische wereld van Harry Potter tot leven

In een fraai historisch pand in de Philipstockstraat in Brugge opende het team achter het belevingsmuseum Historium ‘The Wandering Wizard’. Dat is een winkel met merchandise van Harry Potter, die alle liefhebbers van tovenarij en magie uitnodigt om zich onder te dompelen in de magie van de wereldberoemde tovenaarsleerling.

De winkel was in juni al open op woensdag en in het weekend en bleek al vlug een groot succes te zijn. Daarom werd besloten de winkel dagelijks te openen. De eigenlijke uitbating van de winkel is grotendeels in handen van Historium-medewerker Jimmy Velleman. Hij is al jarenlang een groot liefhebber van de zowel de films als de boeken van Harry Potter en alle afgeleide producten. “Het heeft me toch wel enkele maanden tijd gekost om alles piekfijn in orde te krijgen”, zegt Jimmy. “We willen immers dat de klanten echt terechtkomen in die magische Harry Potter-omgeving. Daar hoort ook de typisch meeslepende Harry Potter-muziek bij.”

Ruim aanbod

Het aanbod Harry Potter-producten is er bijzonder ruim, met onder meer de boeken, de films, typische dranken uit de verhalen, kledij, puzzels, knuffels en ook meer kostbare producten zoals de toverstaf, een zandloper en een grote bezem waarin de verhalen mee rondgevlogen wordt. “Ons doel is om een betoverende ervaring te bieden, waar fans kunnen genieten van het verkennen en verzamelen van de bijzondere Harry Potter-merchandise. We hebben met zorg een uniek aanbod samengesteld dat zelfs de meest veeleisende tovenaars en heksen zal betoveren”, zegt winkelverantwoordelijke Jimmy Velleman.

Voor de officiële opening was schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys aanwezig én er was ook een goochelaar present die het beste van zijn kunnen toonde.