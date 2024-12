TEDi opent twintigste winkel in ons land langs Brugsesteenweg in Roeselare

Het gaat snel voor de Duitse non-fooddiscounter TEDi. Aanstaande vrijdag opent langs de Brugsesteenweg in Roeselare al de twintigste winkel in ons land. De nieuwe vestiging palmt het pand in waar vroeger Big Bazar gevestigd was. “We hebben hier voor iedereen wel iets.”

Het Duitse TEDi biedt een gelijkaardig assortiment aan als het Nederlandse Action. “Al is er hier veel meer keuze en bieden we nog veel meer aan”, zegt Myrvete Suka, manager voor de Duitse non-fooddiscounter in ons land. TEDi opent vrijdag haar twintigste winkel in ons land in Roeselare, de tweede in West-Vlaanderen na Oostende. Dezelfde dag gaat ook een nieuwe vestiging in Balen open. “We zijn nu al actief in vijftien landen. In oktober hadden we zeven winkels in België, twee maanden later zijn dat er al dertien meer. Het gaat erg snel, maar we hebben heel wat helpende handen om onze winkels op te starten. Het is de bedoeling dat we naar honderd winkels in België gaan.” In Roeselare zullen vijftien mensen straks vast aan de slag zijn.

Uurtje vroeger dan normaal

Met champagne voor de volwassenen, fruitsap voor de kindjes en met extra animatie gaat TEDi Roeselare vrijdag om 8 uur open. “Een uurtje vroeger dan onze gewone openingsuren, maar vrijdag wordt één groot feest”, aldus Myrvete. De winkel in Roeselare, in het pand langs de Brugsesteenweg waar in het verleden Big Bazar huisde, zal verder telkens open zijn van maandag tot en met zaterdag en dit van 9 tot 18 uur.

Thema’s

Van kussens en lakens tot knutselgerief of zaken die de kinderen op school kunnen gebruiken. Het aanbod van TEDi is erg breed. “Hier vind je bijvoorbeeld ook alles voor een feestje. In het eerste gedeelte van de winkel werken we vaak ook rond thema’s of evenementen doorheen het jaar. Carnaval, Valentijn, Pasen, Halloween. Hier vindt men ongetwijfeld iets leuks.”