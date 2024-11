Sylvia nieuwe voorzitter handelaarsvereniging

Sylvia Vandenbroucke, zaakvoerster van Spar Weekend, neemt de fakkel over van Rik Vandewalle (Rodeo) als voorzitter van handelaarsbond ‘Ondernemend Baaldje’ en Astrid Vandenberghe (Miss VDB) en Ilse Vandenberghe (Belle Vue) zullen zich inzetten als nieuwe bestuursleden.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van handelaarsvereniging Ondernemend Baaldje trakteerden stand-upcomedians Claude Willaert en Jan-Bart Demuelenaere een 60-tal handelaars in restaurant Belle Vue op een fijne avond. Chef Hilde Stekelorum van restaurant Boîte stelde haar nieuwe boek Share voor.

Het werd een gezellige topavond waar heel wat werd genetwerkt. Nieuwe voorzitter Sylvia Vandenbroucke en haar zus Patricia (WeekendMode) blikken even terug: “De handelaarsbond is gestart in 1998. Rik Vandewalle was er dan ook al bij. Onze papa Gerard (samen met mama Lieve) was er mee de actieve voortrekker. CabinArt, Halloween, oudejaarsavond waren activiteiten die door de handelaarsbond opgestart werden. In 2020, net voor corona, toen de vereniging op een wat lager pitje draaide, hebben we, op vraag van velen, de bond nieuw leven ingeblazen, met een nieuwe WhatsApp-groep. Elke geïnteresseerde ondernemer kon zich daarbij aansluiten, zonder lidgeld te betalen. Het doel: zorgen voor een goeie onderlinge communicatie, verbinding tussen de ondernemers. En dat werkt! Er is een heel grote samenhorigheid en we ondersteunen elkaar. Rik was jarenlang een uitstekende voorzitter. We danken hem voor zijn jarenlange inzet en leiderschap!”

Oudejaarsavond

Sylvia stelde de eerstvolgende activiteiten voor: “Op 14 en 15 december is er het kerst- en feestshoppingweekend in Sint-Idesbald, met extra attenties, proevertjes en cadeautips. Op 31 december, van 23 tot 2 uur, is er onze oudejaarsavondhappening op het Grardplein, met muziek en drank en een feestelijk vuurwerk om middernacht! Ik geef ook al mee dat we in het voorjaar 2025 een outletbeurs organiseren in de Kerkepannezaal.” (MVO)