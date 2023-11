Sven (26) richt prachtig houten fietsatelier op in eigen tuin: “Ik ging vol voor mijn fietsdroom”

In de Kapel Ter Bedelaan heeft Sven Ampe (26) sinds een drietal maanden zijn eigen fietsatelier ‘FietSven’. De jongeman uit Kortrijk, die de liefde voor tweewielers van zijn vader en nonkel erfde, bouwde deze zomer zijn tuinhuis uit tot een waar fietspaleis.

Sven Ampe (26) is al van kleins af verliefd op de fiets. Samen met zijn papa André volgde hij de koers in Vlaanderen en in het buitenland op de voet. “Ik herinner me nog levendig hoe ik samen met mijn vader naar het legendarische duel tussen Tom Boonen en Fabian Cancellara in de Ronde van Vlaanderen keek, en hoe Nick Nuyens een jaar later de Ronde won. Als we tijdens de zomervakantie op reis gingen in Frankrijk, zorgden mijn ouders er altijd voor dat we minstens één keer naar een rit in Tour de France konden gaan kijken.”

De passie voor de koers ging hand in hand met die voor de fiets zelf. Die pikte Sven bij de neef van zijn mama op, die fietsenmaker is in Marke. “Als kind vroeg ik hem de oren van het hoofd. (lacht) Er was altijd al die kiem, die interesse voor de mechaniek achter de fiets.”

In het middelbaar volgde Sven een opleiding tot mecanicien. “Maar ik wist eigenlijk totaal niet wat ik wilde op school, en wat ik later wilde gaan doen. Op mijn vijftiende stopte ik met handballen en ging ik koersen. Toen begon ik zelf aan mijn fiets te werken, uit elkaar te halen, op te lappen… Ik heb er toch een aantal kapotgemaakt. (lacht) Maar goed, toen begon het me wel te dagen dat dit me lag.”

Plan B

Vooraleer Sven zich ook professioneel op de fiets zou gaan toeleggen, koos hij voor een stap in het ongewisse: het leger. Maar in zijn eerste jaar liep hij een zware blessure op, waardoor hij zijn legertijd vroegtijdig moest afsluiten. Tijd voor ‘plan B’, een opleiding tot fietshersteller aan Syntra in Veurne. Tijdens die opleiding loopt hij een half jaar stage bij OC Cycles, een pas geopend fietsatelier in Moeskroen. “Bij François, de eigenaar, heb ik uiteindelijk vier jaar gewerkt. Op het einde was ik eigenlijk de hoofdverantwoordelijk voor het atelier, want hij was vooral bezig met de verkoop. Ik amuseerde me, maar botste op één obstakel: ik kon er niet doorgroeien.”

In 2021 stopt Sven bij OC Cycles, en gaat hij aan de slag als postbode, een job waarvoor hij om 3 uur ’s ochtends moet opstaan, en die hij even met een opdracht bij Decathlon zou combineren. “Maar dat was me te lastig, zeker omdat ik als handballer wekelijks ook nog drie avondtrainingen en een match moest zien te verteren. Bovendien besefte ik tijdens de voorbereiding deze zomer dat ik vol voor een fietsatelier wilde gaan.”

Reclame

Ondertussen heeft Sven zijn handbalpassie opgegeven, in functie van de droom die hij nu al even najaagt. “Maar dat ik het atelier hier in mijn tuin zou opstarten, dat had ik zeker niet zo bedacht toen ik het huis vorig jaar kocht. (glimlacht) Maar het is snel gegaan. Nu staat er al een bord voor de deur waar ‘FietSven’, de naam van mijn atelier, op prijkt én ik heb een eigen Instagram- en Facebookaccount. Ondertussen heb ik ook al een aantal klanten gehad, vooral uit de eigen straat en via kennissen. Hopelijk doet de mond-tot-mond-reclame verder zijn werk!”