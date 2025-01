Studenten Guldensporencollege Kaai richten minionderneming ‘CocoBowl’ op

De nieuwe minionderneming ‘CocoBowl’ bracht onlangs duurzame en stijlvolle kokosnootpotjes op de markt. Het team wordt vertegenwoordigd door een tiental leerlingen uit het zesde jaar commerciële organisatie aan Guldensporencollege Kaai in Kortrijk. “Op deze manier leren we bij over het ondernemen en doen we allerlei nuttige ervaringen op”, zegt Tyano Janssens.

De jonge minionderneming CocoBowl wil zich positioneren als de perfecte keuze voor wie op zoek is naar een unieke, milieuvriendelijke toevoeging aan het interieur. “De potjes zijn ideaal voor het decoreren van je woning, het opbergen van snacks of het presenteren van kleine decoratie items. CocoBowl biedt potjes aan die volledig gemaakt zijn van kokosnoten. Ze zijn dus niet alleen stijlvol, maar ook nog eens ecologisch verantwoord”, licht Tyano toe.

Het team van CocoBowl bestaat uit een tiental leerlingen uit het zesde jaar commerciële organisatie aan Guldensporencollege Kaai. © CocoBowl

De kokosnootpotjes zijn beschikbaar in verschillende kleuren, van glanzend goud en zilver tot levendig oranje en chique grijs. “Voor slechts 9,99 euro bieden ze een betaalbaar alternatief voor andere high-end interieuraccessoires, die vaak een stukje duurder zijn. Ook bieden we potjes aan van de beste kwaliteit: de kleur gaat niet af en ze zijn uiterst stevig. Wij bieden een product dat niet alleen aantrekkelijk is, maar ook bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Bovendien is elk potje handgemaakt, wat het extra bijzonder maakt.”

Fysiek verkoopmoment

“We hebben al twee verkoopmomenten gedaan, die telkens erg succesvol waren. In één van de verkoopmomenten, was ons aanbod zelfs volledig uitverkocht, waardoor we dus nieuwe ladingen moesten bestellen”, vertelt Tyano enthousiast. Afgelopen maand stonden ze ook op de kerstmarkt in Roeselare, waar CocoBowl het opnieuw uitstekend deed.

Het volgende fysieke verkoopmoment gaat door op 1 februari in Ring Kortrijk. Kan je niet zo lang wachten op je potje? Neem dan contact op via de Instagrampagina @purecocobowl.