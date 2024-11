Stock-Depot komt met eigen realityreeks ‘Den Depot’: “Ik wil mijn team laten zien”

Na het succes van zijn ludieke reclamefilmpjes op Facebook en enkele knotsgekke feestliedjes, pakt Wim Soenens beter bekend als Wim van Stock-Depot nu uit met een realityreeks over het reilen en zeilen in zijn winkel. In ‘Den Depot’ gaat hij een iets serieuzere toer op. “We willen tonen dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is”, zegt Wim.

Dankzij de filmpjes waarin Wim op charmant geïmproviseerde wijze de goederen in zijn winkel aanprijst, is hij inmiddels een lokale bekendheid geworden. Hij kwam ermee zelfs op de radar van de makers van de reeks Nonkels. Het personage Christaan Van Eeden, gespeeld door Wim Opbrouck, is op hem gebaseerd.

In zijn nieuwste project gooit Wim het echter over een iets andere boeg. “Een collega-winkelier zei me dat we wel goed bezig waren met onze filmpjes, maar dat we moesten opletten dat het niet saai of achterhaald zou worden”, zegt Wim. “Anderen beginnen immers hetzelfde te doen. Daarnaast wou ik ook graag het team tonen waarmee we samenwerken. Ik heb liever dat ik niet alleen het gezicht van Stock-Depot ben. Ik speelde al langer met het idee van een realityreeks, maar dat werd pas concreet toen ik Laurins Dursin (schoonzoon van Jacques Vermeire en werkzaam bij een reclamebureau, red.) tegenkwam op café. Hij kon zo’n reeks maken.”

Zeer risicovol

De eerste aflevering van Den Depot staat inmiddels op Youtube. In zo’n tien minuten tijd leren we medewerkers Edward en Steve kennen, zien we Wim onderhandelen over de aankoop van een lot bakvormen en wordt ook duidelijk dat niet elke investering rendeert. Een grote partij tuintafels bleek krom te trekken in de regen, een lading van 5.000 trekkers raakt niet verkocht.

“Veel klanten vragen zich af hoe een winkel als de onze precies werkt en hoe we zulke grote kortingen kunnen geven”, gaat Wim verder. “Het lijkt soms allemaal rozengeur en maneschijn, maar we wilden tonen dat dat zeker niet altijd het geval is. We werken in een zeer risicovolle sector. In het slechtste geval blijven er dingen liggen, zoals die 120 camions aan tuinmeubelen. Die moeten we dan met verlies verkopen op een veiling, en met de duidelijke melding dat de buitentafels eigenlijk binnentafels zijn. Gelukkig gebeurt dat niet zo vaak, zeker dit jaar was een supergoed jaar voor Stock-Depot.”

“De realityreeks was ook heel leuk om te doen. We zijn begonnen met één aflevering en wachtten voor het vervolg de reacties af, maar voorlopig heb ik niets dan goeds gehoord. Aflevering twee is eigenlijk al zo goed als zeker.”