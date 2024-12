Stem nu voor de ondernemersprijzen van Komen-Waasten

Het staat te boek als één van de eerste, onmisbare evenementen van het jaar en stelt ook dit keer niet teleur. Ondertussen toe aan een 9de editie, wisten de SIDEC Ondernemersprijzen een recordaantal ondernemers te overtuigen. “Het toont meer dan ooit aan dat de lokale handel springlevend is!”

Ooit gestart als een eenvoudige manier, om de lokale handel onder de aandacht te brengen, zijn de SIDEC ondernemersprijzen uitgegroeid tot een waar society-evenement. De ingeschreven ondernemers strijden op die manier om de titel in één van de felbegeerde categorieën. “En dit jaar schreven 24 handelaars zich in, een absoluut record”, lacht Doris Dieryck. Als één van de drijvende krachten nabij de SIDEC, zag ze hoe deze editie populairder dan ooit werd. “Het toont meteen ook het belang en de aantrekkingskracht van deze verkiezing aan. De volledige wedstrijd wordt zowel door de handelaars als door de klanten gedragen, en bezorgt iedereen heel wat zichtbaarheid. We merken ook op dat de verkiezingen een soort van uitstalraam van kennis en kunde zijn geworden. Ondernemers kunnen op die manier hun expertise met het grote publiek delen, waardoor het effect al voelbaar is nog voor de finale van start gaat.”

Verdeeld over zes verschillende categorieën, dingen de deelnemers naar één van de ronkende titels. “Er zijn de rubrieken zoals starter, horeca of beste ambacht. Maar de erkenning waar zowat iedereen op hoopt, is die van de publieksprijs. De ultieme erkenning, waarbij het de klanten zelf zijn die gaan beslissen. Voor alle andere categorieën wordt beroep gedaan op de expertise van een vakjury. Dat de verkiezingen nog steeds goed in de markt liggen, wordt extra onderstreept door het deelnemersveld. Zeven ondernemers, die ook in in het verleden deelnamen, schreven zich opnieuw in.”

Iedereen kan vanaf vandaag zijn of haar stem online uitbrengen, via de website van de SIDEC. De finale, dit ook deze keer in de vorm van een slotshow zal worden georganiseerd, vindt plaats op 20 januari.