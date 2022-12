Stadsbestuur wil startende ondernemers beter begeleiden

Het stadsbestuur wil komaf maken met het beeld dat een onderneming opstarten in de binnenstad een moeilijke opdracht is. De waslijst aan administratieve verplichtingen en de strenge stedenbouwkundige regelgeving schrikken velen af.

Om die reden zette de stad een centraal aanspreekpunt en nieuwe website op poten om een doorgedreven begeleiding van starters mogelijk te maken. “We bundelen alle informatie voor ondernemers in Brugge in een digitaal loket. We maken op dit digitaal (starters)loket een doordacht onderscheid tussen ondernemers met ambities in horeca, handelszaken, recreatie, dienstverlening en de vrije beroepen”, zegt schepen van Klantgerichte Dienstverlening Pieter Marechal (CD&V).

Startersloket

Ondernemers kunnen bovendien hun vragen stellen aan het startersloket dat als centraal aanspreekpunt dient. Het startersloket-team begeleidt de ondernemer naar de juiste informatie.” Schepen Marechal wijst er nog op dat achter het systeem een uitgebreide back-office zit en alle mogelijke stadsdiensten die betrekking hebben op ondernemen in de stad, dus ook een dienst ruimtelijk ordening bijvoorbeeld, betrokken zijn in het project. “Op dit digitale startersloket vind je bovendien ook alle informatie over coaching, de zoektocht naar een geschikte ruimte, subsidies en leningen”, vult schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) aan. “Brugge steunt prille ondernemers in het kernwinkelgebied van de binnenstad en de deelgemeenten overigens met een subsidie voor detailhandel en horeca.” Op de foto zien we startende ondernemers die een toelage ontvingen op de voorstelling van het startersloket.

Meer info op www.brugge.be/business of www.brugge.be/ondernemingstarten Contact: startersloket.klant@brugge.be