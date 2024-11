Sportkinepraktijk SQUADT opent derde locatie in fitness De Kaai Kortrijk

SQUADT, een toonaangevende praktijk voor (top)sportkinesitherapie, breidt zijn activiteiten verder uit met de opening van een derde locatie in Kortrijk. De nieuwe praktijk is gevestigd in fitness De Kaai. “De unieke samenwerking met SQUADT, bekend om hun uitmuntende revalidatie- en (top)sportbegeleiding, zal ongetwijfeld een win-winsituatie zijn”, zegt Manu Huyzentruyt, zaakvoerder van De Kaai.

De voormalige squashruimtes van De Kaai zijn omgebouwd tot een moderne kinesitherapiepraktijk die geïntegreerd is met de fitnessfaciliteiten en biedt een aanzienlijke meerwaarde voor het publiek van De Kaai. Manu Wemel en Vincent Callewaert, de zaakvoerders van SQUADT, zijn verheugd over deze uitbreiding: “SQUADT Kortrijk is onze derde locatie, na Waregem en Gent. Met de opening van onze nieuwe praktijk in De Kaai kunnen wij nu ook hier onze diensten aanbieden en het omliggende gebied.”

Revalidatie op maat door data-analyse

De sportkinesitherapie heeft de afgelopen jaren een ingrijpende technologische transformatie doorgemaakt. Waar revalidatie vroeger vooral volgens standaardprotocollen verliep, maken therapeuten nu gebruik van geavanceerde technologieën zoals bewegingssensoren, krachtmetingen en data-analyse om behandeltrajecten te verfijnen en te personaliseren.

SQUADT speelt hierin een voortrekkersrol. “Door gebruik te maken van geavanceerde meetinstrumenten en data-analyse kan elke sporter – van recreant tot topsporter – een gepersonaliseerd revalidatietraject volgen. Dit versnelt het herstel en biedt waardevolle inzichten in preventieve zorg en trainingsoptimalisatie. Zo kan elke sporter het beste uit zichzelf halen, op de meest effectieve en duurzame manier”, aldus Manu Wemel.

Netwerk van partners

“We zijn erin geslaagd om binnen SQUADT een team van hoogopgeleide therapeuten en coaches samen te stellen. Hierdoor hebben we een indrukwekkende lijst van samenwerkingen opgebouwd.” Onder hun partners bevinden zich diverse federaties, teams en clubs, zoals KV Kortrijk, Soudal – Quick Step, het BOIC, Atleta triatlonteam, Zulte-Waregem en tal van individuele atleten.

“We zijn enthousiast over de samenwerking met SQUADT en kijken uit naar een langdurig partnerschap waarin we elkaar ondersteunen en streven naar de hoogste kwaliteit in zowel fitness als (sport)revalidatie”, besluit Manu Huyzentruyt.