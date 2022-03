Splinternieuw retailpark Westpark Veurne wordt toonbeeld inzake duurzaamheid

Vrijdagmiddag vond de officiële eerstesteenlegging plaats voor winkelpark Westhoek Veurne op het WVI-bedrijventerrein Monnikenhoek. In plaats van een eerste steen positioneerde een grote kraan van aannemer Vanden Bussche de eerste grote pijler op de juiste plek. Projectontwikkelaars Pano Real Estate en Pattim (met de familie Pancoucke) gingen de uitdaging aan om de hoge ambities van Stad Veurne en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) te realiseren. De openingsdatum is gepland in november 2022.

Jumbo, Eggo, Bon’Ap, Bel&Bo, Lidl en Jysk zijn al 7 van de 9 handelszaken die zich zullen vestigen op het terrein van 11.350 vierkante meter, waar ook plaats is voor 310 auto’s en 50 fietsen. Met nog twee andere zaken lopen de onderhandelingen.

Grootschalige kleinhandelszone

Geert Sanders, algemeen directeur WVI: “De WVI staat in voor de realisatie van alle bedrijventerreinen in Veurne, waaronder ook Monnikenhoek. Voor het eerst in de WVI-geschiedenis hebben we een grootschalige kleinhandelszone van 2,5 ha geïntegreerd in de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Samen met Stad Veurne heeft de WVI Pano Real Estate geselecteerd als ontwikkelaar voor dit project.”

Piet Pancoucke (Pano Real Estate) en zoon Thomas Pancoucke lichten toe: “Westpark wordt een toonbeeld inzake duurzaamheid. Het is onze ambitie om als een van de eerste in Europa het winkelpark CO2-neutraal te laten opereren, in lijn met de noodzakelijke duurzame tendens.”

3.000 zonnepanelen

“Zo zal 95 % van de elektriciteitsbehoefte worden voorzien door zo’n 3.000 grote zonnepanelen, goed voor een vermogen van 1,2 MWp. De handelszaken zullen de zonne-energie maximaal kunnen benutten. In een eerste fase worden zes laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd, die we later willen uitbreiden.”

“We vangen hemelwater op in regenwaterputten. We plaatsen waterdoorlatende klinkers zodat het water meteen in de bodem sijpelt en het grondwaterpeil stijgt, waarmee we de natuur, vegetatie en landbouw een handje helpen. Voor wegenis, parkings en lichtreclames wordt ledverlichting gebruikt.”

Langetermijnvisie

De complementariteit met de binnenstad was een belangrijke katalysator voor de WVI en Stad Veurne en maakt deel uit van een langetermijnvisie. De site is multimodaal ontsloten en toegankelijk voor auto’s, fietsers en voetgangers.

“Via zebrapaden en wandelpaden kunnen voetgangers het winkelpark veilig bereiken. Voor fietsers takken we aan op het bestaande fietspad langs de Brugsesteenweg. De routes van De Lijn worden aangepast met een stop vlak voor de deur aan de halte Acacialaan.”

Tevreden burgemeester

Burgemeester Peter Roose klinkt tevreden: “Westpark geeft uitvoering aan een bestaand ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en creëert in deze bedrijvenzone een complementair aanbod ten opzichte van de handelsactiviteiten in de binnenstad. Er worden grotere handelszaken aangetrokken die in de binnenstad geen plaats vinden.”

“Veurne is een bloeiende en groeiende stad met zo’n 3.800 vierkante meter winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners. Blijkbaar zorgt ons dynamische beleid voor een positieve uitstraling naar verschillende ketens toe, die voor Veurne als uitvalsbasis kiezen. Bovendien brengt dit extra tewerkstelling met zich mee voor zo’n 160 werknemers.”

Geen horecazaken

“De detailhandel is geen evidente sector, en kampt met economische onzekerheden. Met dit project wordt ook voor toekomstbestendigheid gezorgd. We hebben een handelsconvenant opgemaakt om de verbinding met de binnenstad en de kleinhandelszone vast te leggen.”

“Mensen zullen in Westpark een hele dag kunnen shoppen, maar horecazaken komen er niet. Bedoeling is dat we bezoekers stimuleren om ook de binnenstad te verkennen en de lokale handelszaken.”