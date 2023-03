Speelpark dat opende tijdens corona is failliet, zaakvoerder Joshua reageert: “Er valt eindelijk een grote last van mijn schouders”

BV Kostumation is failliet verklaard. “Niet het theaterbureau, maar het gelijknamig indoor speelpark dat we openden in de coronacrisis”, verzekert zaakvoerder Joshua Van Bost, die met Kostumation blijft promotie voeren voor nieuwe events met headliners als K3 en Samson & Marie. “We vrezen nu dat we vragen zullen krijgen of aangekochte tickets worden terugbetaald, maar alles blijft doorgaan zoals gepland. Ik kan dit niet genoeg herhalen.”

“We hadden dit zien aankomen”, zegt Joshua Van Bost. De 28-jarige Ieperling getuigde vorig jaar over de grote impact van de opeenvolgende lockdowns op zijn indoor speelpark, dat uitgerekend bij het begin van de coronacrisis opende langs de Veurnseweg in de Ieperse deelgemeente Elverdinge. Het park richtte zich op interactieve spelen voor jongeren vanaf elf jaar en volwassenen. “Virtual reality, lasershooting, een escaperoom en interactieve klimmuur en trampoline. Elk spel heeft een link met technologie”, aldus Joshua, die nog een oproep lanceerde naar een overnemer.

“Wat ik de voorbije jaren spaarde met het theaterbureau, investeerde ik om het indoor park overeind te houden. Vandaar dat we een keuze moeten maken”, klonk het nog in januari 2022. “We blijven erbij dat het concept zeer geliefd is, en uniek in de streek. Daarom willen we het park in de eerste plaats laten overnemen, maar dat wordt geen makkelijke opdracht in deze tijden. Als we geen overnemer vinden tegen juni, moeten we de inboedel helaas verkopen en zal deze locatie moeten sluiten. Dat zou pijn doen.”

‘BV Kostumation’ is deze week failliet verklaard en Joshua focust zich nu weer uitsluitend op animatie en straattheater, de kernactiviteiten waarmee het verhaal van Kostumation meer dan vijf jaar geleden begon.

“Het indoor park is eigenlijk een aparte firma. Mijn theaterbureau, dat ook Kostumation heet, heeft geen link met het indoor park, is niet getroffen door dat faillissement en blijft dus financieel gezond”, meent Joshua. Op sociale media maakt Kostumation volop promotie voor allerlei nieuwe evenementen. Zoals de ‘Wonderwalks’, een animatietocht met de paashaas begin april in centrum Ieper, en een festival op 9 juli met optredens van Samson & Marie en K3 in een ander Iepers indoor park: Conquesta.

“We vrezen nu dat we vragen zullen krijgen of aangekochte tickets worden terugbetaald, maar alles blijft doorgaan zoals gepland. Net zoals onze gewoonlijke feestjes en animatie in het Ieperse straatbeeld. Ik kan dit niet genoeg herhalen”, stelt Joshua. “Ergens ben ik wel opgelucht, er valt eindelijk een grote last van mijn schouders.” (TP)