Spar opent tweede vestiging in Veurne: “Onze viswinkel met bediening is uniek”

Het is alle hens aan dek momenteel op de site in de Ieperse Steenweg in Veurne waar Ann-Sophie De Brabandere en Maxim Van den Bussche, beide 30 jaar, de laatste hand leggen aan hun Spar. Het wordt een supermarkt met het accent op de verse producten. Beide zaakvoerders zijn van de streek afkomstig.

Bij de rotonde aan het Bakkerijmuseum in de Ieperse Steenweg 129 wordt naarstig gewerkt. Spar wordt de eerste winkel die er op 6 juli de deuren opent. De avond ervoor is de buurt al welkom tussen 18 en 21 uur om op verkenning te gaan en een glaasje te drinken met zaakvoerders Ann-Sophie, Maxim en hun team. Zij groeide op in Lo-Reninge en hij in Veurne, beide in een landbouwersgezin. Ann-Sophie bouwde haar carrière uit in een frietverwerkend bedrijf en Maxim in een vleesverwerkend bedrijf. De interesse voor voeding heeft er altijd ingezeten.

“Ik beken, wij zijn echte Bourgondiërs”, lacht Maxim. “Dat zullen de klanten meteen merken wanneer ze vanaf 6 juli onze nieuwe winkel binnenstappen. Verspreid over een oppervlakte van 1000 vierkante meter leggen we het accent op verse producten. De charcuterie en kaas versnijden we in de winkel, het brood bakken we zelf af, onze beenhouwer zorgt voor vers vlees en bereidingen en de viswinkel met bediening is iets unieks in de streek. Elke dag wordt er verse vis geleverd. Wie houdt van lekker eten zal bij ons alles onder één dak vinden: van het ontbijt tot het dessert.”

Ann-Sophie en Maxim zegden een paar jaar terug allebei hun job op met één doel voor ogen: een eigen winkel starten. “Een paar vrienden hebben reeds een Spar-winkel vandaar dat we voor die keten hebben gekozen. We weten dat er al een Spar is in de Zuidstraat en die blijft ook bestaan. We kunnen perfect naast elkaar werken”, onderlijnt Maxim. “De voorbije jaren deden we ervaring op bij verschillende Spar-vestigingen. Met die bagage voelen we ons rijp om ons eigen verhaal te schrijven. Zelf een onderneming beginnen met ons tweetjes is een langgekoesterde droom. We legden al een uitdagend parcours af. Er komt zoveel bij kijken maar we amuseren ons enorm. Het team met twaalf vaste, voltijdse medewerkers is gevormd en vullen we op drukke momenten aan met jobstudenten en flexi-medewerkers.”

Veurne kende de voorbije jaren een commerciële boost met een pak nieuwe winkels. “Toen wij een paar jaar terug besloten een eigen Spar te beginnen, waren die er nog niet. We hadden uiteraard liever gezien dat Veurne voluit de kaart van de Belgische winkels trok maar wij hebben voldoende troeven in de hand om ons te onderscheiden.” Boven de Spar in de Ieperse Steenweg worden 21 appartementen gebouwd. Bij de winkel is een parking voorzien met 120 plaatsen waarvan een aantal uitgerust met een laadpaal.

Vanaf 6 juli is de winkel open. Op maandag is dat van 13 tot 19 uur, van dins- tot vrijdag van 8 tot 19 uur, op zaterdag van 8 tot 18 uur en op zondag van 8 tot 12 uur. (GUS)