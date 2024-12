Sowepo en ‘t Veer gaan samen verder als Forena

Maatwerkbedrijf Sowepo uit Poperinge bundelt vanaf 1 januari 2025 de krachten met maatwerkbedrijf ‘t Veer uit Menen. Samen zullen ze Forena vzw vormen. “Één sterke organisatie met hetzelfde doel, maatwerk aanbieden dat werk”, zegt algemeen directeur Gunther Bamelis.

“Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van ons maatwerkbedrijf”, zegt Gunther Bamelis. “In 2025 vieren we normaal de 30ste verjaardag van Sowepo en ‘t Veer vierde in 2024 zijn 40ste verjaardag. Volgend jaar betekent een feestjaar voor Forena. We willen één sterke organisatie vormen met hetzelfde doel, maatwerk aanbieden dat werk.”

In 2021 werd aangekondigd dat Sowepo uit Poperinge en ‘t Veer in Menen voortaan als Forena Groep zouden verdergaan. “Beide maatwerkbedrijven bleven toen bestaan als aparte vzw’s en hielden ook hun eigenheid en identiteit. De twee vzw’s hebben sinds 2021 wel gelijklopende statuten, dezelfde leden in de algemene vergadering en dezelfde bestuurders in hun bestuursorganen”, legt Gunther uit.

Fusionering

“Het is wel altijd de bedoeling geweest om te fusioneren tot één vzw. In 2022 werd uiteindelijk beslist om die samenvloeiing door te voeren, maar daar is een aantal jaren voorbereiding en onderhandelingen voor nodig. Vanaf 1 januari 2025 is de fusie officieel. Wat de locaties betreft, verandert er niets. Zowel in Poperinge als in Menen blijven de locaties bestaan. Ook op vlak van personeel zal er niets veranderen. Vooral op administratief en operationeel vlak zullen we beter kunnen werken.”

Forena wil een partner op maat zijn voor iedereen met een beperking. “Het is onze wens om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via zinvolle arbeid opnieuw een volwaardige invulling en verdiende integratie in de maatschappij te geven. Het is de bedoeling om beide locaties te versterken”, aldus Gunther die na de fusie aan boord blijft als algemeen directeur. Forena zal 850 medewerkers tellen. “Door de fusie kunnen we ook aan de slag met een preventieadviseur, een IT-er en is er een back-up voor de personeelsleden. Organisch kunnen we nog groepen, maar we zijn beperkt door het aantal plaatsen dat ons wordt toegekend.”

Info: www.forena.be