Snowball uit Harelbeke is proeftuin in kader van klimaatdoelstellingen

Evolis en proeftuinen. Je proeft er niet letterlijk maar ontdekt er wel alles in verband met groene technologie. Dat is ook het geval bij Snowball deze week. Op de site testen, valideren en demonstreren ze innovatieve prototypes in het domein van energie, voor het faciliteren en versnellen van de energietransitie. Zij waren één van de zes proeftuinen uit het ConnectSME project.

Snowball is in oorsprong gevestigd in het hart van Harelbeke maar is veel meer dan zomaar een onderneming. “Het is een baanbrekend cleantech innovatiecentrum dat toegewijd is aan het stimuleren van duurzaam ondernemerschap en het versnellen van de markt introductie van schone technologieoplossingen” weet men ons te vertellen.

Het testen gebeurt via pilootprojecten en kleinschalige testen. Zo kunnen ze nieuwe concepten, producten of innovaties op een laagdrempelige manier uitproberen. “Op die manier kunnen we vroeg in het proces anticiperen zonder veel tijd en geld te verspillen” aldus Stefan Grosjean, Co-founder van Snowball. Men noemt dit ook wel het livinglab. In totaal gaf Snowball 6 Nederlandse kmo’s advies en werden er twee uitgekozen om verder mee in zee te gaan, waaronder Airturb en Aquabattery. Aquabattery creeërt zoutwaterbatterijendie met alledaagse grondstoffen hernieuwbare energie opslaat terwijl Airtub zich eerder inzet op een compacte verticale windasturbine gericht op de particuliere en commerciële markt.

Vallei des Doods

Via het Living Lab van Snowball willen ze ook bijdragen aan de ‘death valley’ die veel startups tegenkomen. Die beruchte periode is het moment tussen de opstart en de uiteindelijke afzetmarkt ontwikkeling. “Onderzoek toont aan dat technologische innovatie nood heeft aan een fysieke demonstratie- en testomgeving, die de reële markt weerspiegelen. Proeftuinen spelen hierin een belangrijke rol en dragen bij aan het overbruggen van de beruchte ‘Vallei des Doods’ die veel startups tegenkomen. Zij testen nieuwe concepten, producten of innovaties op een laagdrempelige manier. Werkt een idee niet, dan kan het vroeg in het ontwikkelingsproces aangepast of verworpen worden zonder veel tijd, geld en middelen te verspillen”, aldus Alexandra Vanhuyse, Co-founder van Snowball.

In totaal kregen maar liefst 29 bedrijven advies via hetConnectSME project waarvan er 14 doorstroomden voor verdere praktijktesten.Elke proeftuin bracht diverse relevante stakeholders samen, zowel industrie, wetenschap, overheid als de eindgebruiker. Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking, verbeterde het ConnectSME-project de marktintroductiekansen van innovatieve technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Alle technologieën werden tijdens een demonstratiebeurs bij Proeftuin Snowball in Harelbeke voorgesteld waaronder ook de twee uitgekozen projecten door Snowball.