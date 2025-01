“Smaak, ambacht en vriendschap”: Freakin’Ice zorgt voor écht ambachtelijk ijs

Freek Gruyaert (27) startte in 2025 in Izegem zijn eigen bedrijf Freakin’Ice, waar je terecht kan voor écht ambachtelijk ijs. Wat ontstond als een hobby werd voor Freek een echte passie en die proef je in elke schep.

“Het verhaal van Freakin’Ice, ons ijsjesbedrijf, begon tijdens een gezellig moment met vrienden”, opent Freek Gruyaert (27) uit Ingelmunster. “Met mijn hobbymachine maakte ik mijn eerste doosjes ijs en bracht er eentje mee naar Benjamin Vanglabeke, een van mijn beste vrienden. Hij was meteen overtuigd van de smaak en vroeg of ik vaker wilde leveren. Toen ook onze andere kameraden wilden proeven, werd het al snel duidelijk: met een kleine hobbymachine was het niet haalbaar om aan de vraag te voldoen.”

Dat bracht Benjamin en Freek op een idee. Samen keken ze of het mogelijk was om dit naar het volgend niveau te tillen. Niet veel later betrok Benjamin ook Aaron Vancoillie erbij en zo begon de oprichting van Freakin’Ice. “Na maanden plannen en voorbereiden lanceerden we ons bedrijf begin december 2024. Eerst verkochten we ijs aan vrienden, maar vlak voor de feestdagen ging ook onze website www.freakinice.be live, zodat iedereen kon bestellen”, vertelt Freek trots.

Project als bijberoep

“Onze productie vindt plaats in Izegem, in een speciaal ingerichte keuken in het magazijn van Benjamin. Hoewel we allemaal een vaste job hebben, besloten we dit project op te starten als bijberoep. Voor mij is het de perfecte manier om mijn zaterdagen nuttig én creatief in te vullen.”

Bij Freakin’Ice hebben ze de taken volgens ieders talent verdeeld. Freek’s verantwoordelijk is het bereiden van het ijs, dat hij met passie en zorg maakt. Benjamin zorgt voor het papierwerk, de verkoop en klantrelaties. Aaron neemt ook de verkoop, sociale media en website voor zijn rekening.

“Onze ambitie? Verder groeien en later misschien een ijskar om evenementen te verzorgen. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van onze ijscreaties. Bij Freakin’Ice draait alles om smaak, ambacht en vriendschap. Wat ooit begon als experiment is nu een bedrijf waar we ontzettend trots op zijn.”

Ontdek het assortiment op www.freakinice.be.