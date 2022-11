Sloop van site Galloo startschot van nieuwe impuls bedrijventerrein Konijnenbos

Op industriesite Konijnenbos is de sloot gestart van de oude gebouwen en verharding van de site Galloo in de Rochesterlaan. De stad Gistel maakt samen met intercommunale WVI werk van de opwaardering van het bedrijventerrein.

Konijnenbos dateert van de jaren ’60 en huisvest vandaag zo’n 72 bedrijven. De inrichting van het openbaar domein is verouderd, de stedenbouwkundige voorschriften zijn niet meer hedendaags en laten intensief ruimtegebruik niet altijd toe. In opdracht van de stad kocht WVI midden 2019 de leegstaande site Galloo van ongeveer 3,2 hectare aan.

“Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten een nieuwe toekomst te geven ontvangen we van de Vlaamse overheid ook een sloopsubsidie van 235.000 euro”, zegt algemeen directeur Geert Sanders van WVI.

De eigenlijke sloop van de bestaande bebouwing en verharding op de site is gestart, aansluitend wordt het terrein gesaneerd om tenslotte in 2023 met de infrastructuurwerken van start te kunnen gaan. Zo wordt de site voorzien van een nieuwe wegtracé, zodat het terrein opnieuw opgesplitst kan worden in verschillende bedrijfspercelen.