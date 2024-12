Sla eens een interieur in elkaar: vier ondernemers nemen Wingense ‘Rage Room Wreck It’ over

In Wingene kan het: een heel interieur in elkaar slaan… voor amper 39 euro. Kwaad op je schoonmoeder, in een vechtscheiding met je ex of gewoon eens zin om de boel kort en klein te slaan? Het kan opnieuw in Verrekijker 10 waar vier jonge ondernemers uit Kortemark het Wingense ‘Rage Room Wreck It’ hebben overgenomen. “We zijn de pionier onder de Rage Rooms”, vertelt kersvers bestuurder Jaron Vermaercke.

‘Wreck It’ werd in 2018 opgericht door Michaël Bernaert, die het concept uit de Verenigde Staten naar Wingene bracht. Als eerste ‘Rage Room’ van het land sloeg het initiatief snel aan, maar recent besliste Bernaert om de zaak over te laten. Vier jonge ondernemers uit Kortemark – met name Jaron Vermaercke, Sidney Decoster, Tijs Monteyne en Ferre Lidou – sprongen op het idee. “We komen uit verschillende sectoren zoals verzekeringen, de meubelbranche en elektriciteit, maar we hebben al heel wat events georganiseerd binnen het Jeugdhuis van Kortemark”, vertelt Vermaercke. “Ik werkte al een tijdje samen met Bernaert en met mijn drie vrienden waren we meteen gemotiveerd. Het leek ons tof om zoiets verder te organiseren.”

Maskers

Het concept is simpel: vanaf 39 euro kun je in beschermende kledij een interieur met flessen en voorwerpen in elkaar slaan. Hoe meer je betaalt, hoe meer en grotere voorwerpen zoals meubelen, beelden, vazen, wandkasten en elektronica je vakkundig in gruzelementen mag slaan. Tijdens zo’n sessie kun je kiezen uit een twintigtal redelijk angstaanjagende maskers, als bescherming tegen scherven en puin. “Zeer ontspannend en stressverlagend”, zegt de organisatie. “En goedkoper dan een psycholoog!”

Toonaangevend

Binnenkort willen de vier ondernemers het concept ‘futureproof’ maken. “Er duiken steeds meer concurrenten op, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg”, legt Vermaercke uit. “We willen toonaangevend zijn en blijven. We hopen dan ook de komende tijd een derde kamer te voorzien, een verbeterde receptie en efficiënter stockbeheer. Wie overigens inboedels of meubelen te veel heeft, hoeft ze niet weg te gooien. Bezorg ze ons, wij geven ze een tweede leven…”