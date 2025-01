SIX uit Izegem neemt Stefan Boesman over

SIX, een multidisciplinair bouw- en installatiebedrijf, kondigt trots de overname aan van het bedrijf bv Stefan Boesman, gevestigd in Lochristi.

Bv Stefan Boesman, dat een sterke reputatie heeft opgebouwd in West- en Oost-Vlaanderen in de montage van residentiële HVAC- & Sanitaire installaties in hoofdzaak voor B2B-klanten, behoudt haar naam en identiteit, maar maakt vanaf heden dus deel uit van SIX.

“De overname van bv Stefan Boesman sluit perfect aan bij onze ambitie om ons netwerk uit te breiden en onze dienstverlening verder te optimaliseren,” zegt Christophe Pollet, managing partner van SIX. “Het bedrijf heeft een rijke expertise in één van de domeinen waarin ook SIX actief is (montage van residentiële HVAC- & Sanitaire installaties, nvdr) en deze synergie zal ervoor zorgen dat we onze klanten op een nog hoger niveau zullen kunnen bedienen.”

Met deze overname zet SIX haar ambities opnieuw kracht bij, dit na de succesvolle integratie van UNIBO in 2021 en Sanitel in 2023. “De overname van bv Stefan Boesman bevestigt dat we blijven investeren in (onze) mensen en dat onze expertise en ons bereik verder toenemen,” vervolgt Sebastiaan Pot, eveneens managing partner van SIX. “Dankzij deze acquisitie zijn we beter dan ooit voorbereid om de uitdagingen in een sterk consoliderende markt van morgen aan te gaan.”

De SIX-groep telt momenteel een 230-tal eigen medewerkers. Met een jaarlijkse omzet richting 60 miljoen euro is het bedrijf een toonaangevende en groeiende speler in de bouw- en installatiesector.