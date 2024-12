Simon (32) brengt unieke vorm van escapeboxen naar regio: “Veel meer variatie, waarbij iedereen inbreng heeft”

Met Sports and more organiseert Simon Viane (32) uit Wevelgem al enkele jaren originele teambuildings. Nu breidt hij onder de nieuwe naam Konekt zijn aanbod uit met unieke escapegames. Geen één spel waar je anderhalf uur werk aan hebt, wel verschillende raadsels en puzzels in mobiele boxen.

Spikeball, disc golf, lacrosse en nog enkele andere geestige en toegankelijke sporten. Eind 2022 maakte Simon Viane (32) uit Wevelgem er een missie van ze aan de man te brengen tijdens teambuildings. Sports and More doopte hij zijn bedrijfje. We zijn intussen twee jaar later en het bijberoep is intussen een echte job geworden.

Het bedrijfje groeide uit tot een specialist in teambuildings – van Highland Games tot een Olympische competitie. Simon verhuisde naar den buiten in Gullegem en besloot zich voltijds te smijten voor zijn creatieve kindje. Een kindje dat hij nu in het nieuw steekt. Van Sports and More naar Konekt. Een bewuste keuze. “Te vaak was er die connotatie met sport, wat sommigen toch afschrok”, weet hij.

Focus op ontspanning

Onterecht, want de focus lag op ontspanning, eerder dan inspanning. Dat wil hij nu nog eens extra kracht bijzetten met een totaal nieuw én origineel aanbod: mobiele escapeboxen. Nieuw en origineel? Toch wel.

Het zijn namelijk niet de gekende raadsel- en puzzelkisten waar je anderhalf tot twee uur zoet mee bent. “Cube escape, noem ik ze, want eigenlijk kan ik ze ook zelf niet in één woord vatten”, lacht Simon. “Het is innovatief en ingenieus zonder dat het te moeilijk is, je moet het eigenlijk eens doen om te zien.”

Bedoeling is dat je in groepjes van een viertal spelers een jeton uit een geautomatiseerd kist haalt door te denken en te doen. Eén puzzel oplossen opent een luikje naar een andere opdracht. “Eén kist duurt zo’n 20 tot 25 minuten. Bedoeling is dat je in één of anderhalf uur zoveel mogelijk kisten oplost. Het leuke is dat er veel meer variatie is en dat iedereen zo zijn inbreng kan hebben.”

Zelf ontdekte hij het concept op een beurs in Amsterdam. “De makers zijn van Hongarije, de verdelers uit Noorwegen. Bij ons vind je het bijna nergens, zeker niet aan huis gebracht”, vertelt hij. “Je kan ook zelf kiezen hoeveel boxen je wil. In de uitgebreide versie ontsnap je als het ware uit een bank en moet je een veertigtal raadsels oplossen.”

