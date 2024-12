Sibylle ziet met Madam Karamel haar droom uitkomen

Deze week opende snoepwinkel Madam Karamel voor het eerst de deuren in de Oudenaardsesteenweg 2 in Avelgem. Sibylle Demeulemeester is alvast in de wolken met haar winkeltje in het centrum van Avelgem.

“Het was een droom van mij om een winkeltje ergens te beginnen. En met dit pand vond ik iets naar mijn hart”, glundert Sibylle (45), van snoepgoed.be. “Ik kwam hier al jaren voorbij gereden met telkens in mijn gedachten, als dit vrijkomt wil ik hier een snoepwinkeltje beginnen. Een Kotmadam vintage style pand met zijn specifieke karakter… het was liefde op het eerste gezicht. Dit en de combinatie met de ligging maken dit voor mij als een droom. Een maand geleden kreeg ik de sleutel, dinsdag waren we voor het eerst open.”

“De bedenker van de naam ‘Madam Karamel’ is Wim Loontjens van restaurant Koevert in Avelgem. Omdat ik daar leveringen mag doen, noemde hij mij al grappend Madam Karamel. In mijn winkeltje kan je terecht voor snoep dat je zelf mag scheppen, chocolade, snoeptaarten, snoeptappasplanken en seizoensgebonden artikelen zoals met kerst, Pasen… Bij mij moet iedereen zich goed voelen. Er staan stoeltjes en een tafeltje om gezellig te keuvelen en een babbeltje te slaan. Zelfs de jeugd mag zonder aankoopverplichting binnen bij Madam Karamel om bijvoorbeeld te schuilen voor de regen of een praatje te slaan. Voor mij is sociaal contact belangrijk. Ik ben heel positief ingesteld.”

Ook op markten

“Madam Karamel blijf ik combineren met de markten in Waregem, Beveren-Leie, Harelbeke en mijn standplaats in Kerkhove. Ook op de thuiswedstrijden van Zulte-Waregem ben ik aanwezig. Mijn werk is mijn passie. Ik heb geen televisie, geen vrije dagen… Mijn leven bestaat eruit om mensen een plezier te doen. Dan ben ik gelukkig”, besluit Sibylle. (ELD)