Shana (34) opent nieuw schoonheidssalon in De Haan: “Met zoveel mogelijk natuurlijke producten”

In de Stationsstraat van De Haan opende Esthetic Esmana de deuren. Shana Schallier geeft er medische en esthetische pedicures, massages en gelaatsverzorging, ontharing en manicures. “Almaar meer mensen zijn gevoelig aan de huid. Daarom probeer ik uitsluitend met natuurlijke producten te werken.”

De Haan is met Shana Schallier, 34 jaar en mama van twee dochters, een schoonheidsspecialiste rijker. “Ik ben opgegroeid in De Haan maar woon sinds een viertal jaar samen met mijn man en twee kinderen in Jabbeke, waar ik eerst in bijberoep ben gestart met het salon. In mijn kinder- en jeugdjaren had ik geen speciale interesse in verzorgingsproducten of make-up. Dit was niet aan mij besteed, tot ik mijn eerste dochtertje kreeg en ik haar verzorging zo puur mogelijk wilde houden. Door mijn twee zwangerschappen is er bovendien ook veel veranderd aan mijn huid en ben ik zelf aan veel producten gevoeliger geworden. Ik vind het daarom heel belangrijk om te weten wàt er in die producten zit”, vertelt de Jabbeekse, die zich daardoor toch ging verdiepen in de wereld van make-up en verzorgingsproducten.

“Je kan hier onder meer terecht voor massages, ontharingen en pedicures” – Shana Schallier

“Omdat ik ook nogal leergierig ben, zocht ik verder en botste toen ook op de opleiding medische pedicure of gespecialiseerd voetverzorger. Uiteindelijk ben ik daar dan in 2022 zelf mee gestart, en volgde ik daarnaast ook een opleiding voor schoonheidsspecialiste in Syntra Brugge. De opleiding medische pedicure heb ik gevolgd in Cervo-GO in De Panne”, aldus Shana. Dat waren twee pittige opleidingen van telkens twee jaar. “En dat terwijl ik ondertussen ook nog aan het werken was. In januari ‘23 ben ik dan in bijberoep gestart met mijn salon.”

Twee dochters

Nu schrijft ze met Esthetic Esmana weer een nieuw hoofdstuk in De Haan. Esmana is een samenvoeging van de namen van haar twee dochters: Esméé en Lana. “Ik probeer uitsluitend te werken met natuurlijke producten omdat er meer en meer mensen gevoelig zijn aan de huid, en het net als ik wel belangrijk vinden wat er gesmeerd wordt”, klinkt het nog.

Ondertussen volgt Shana sinds september ook nog een opleiding voetreflexologie in Syntra Brugge. Je kan bij haar terecht voor medische en esthetische pedicure, massage en gelaatsverzorging, ontharing en manicure. Ze verkoopt ook natuurlijke verzorgingsproducten in haar schoonheidssalon, gelegen in de Stationsstraat 21 in De Haan.