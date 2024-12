Sarah (32) opent eigen schoonheidsboetiek Blend: “Blij dat ik het verhaal hier kan voortzetten”

Op de Markt in Pittem vind je sinds kort de nieuwe schoonheidsboetiek van Sarah Vrient (32). Ze werkte jarenlang van thuis uit, maar na vier jaar heeft ze er nu een eigen pand gevonden voor gelaatsverzorgingen, maquillages en bruidsmake-up.

“Ik ben afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs”, vertelt Sarah Vrient (32), het gezicht achter de nieuwe schoonheidsboetiek op de Markt in Pittem. “Toen ik begon te werken na het behalen van mijn diploma, wilde ik voor mezelf echter nog een cursus volgen in avondonderwijs. Ik had gekozen voor de opleiding make-up, waar we regelmatig technieken moesten uittesten op andere cursisten, en daar heb ik mijn liefde voor het maquilleren echt ontdekt.”

Lange tijd verzorgde Sarah zo de make-up van anderen van thuis uit, tot ze tijdens de coronacrisis besliste dat ze daar meer mee wilde doen. “Ik heb me toen ingeschreven voor een professionele opleiding aan het MUD in Gent, en later volgde ik ook nog opleidingen gelaatsverzorging en wimperlifts en wenbrauwen”, zegt Sarah. “Ondertussen hield ik thuis nog steeds een winkeltje en salon open, maar na vier jaar werd het tijd voor iets anders.”

Meer ruimte

De geboren en getogen Pittemse vond een pand op de Markt in Pittem, waar sinds kort haar gloednieuwe schoonheidssalon Blend gevestigd is. “Hier heb ik veel meer ruimte voor mijn winkel”, zegt Sarah. “Bovendien is de visibiliteit hier een stuk beter. Thuis zat ik verborgen in een wijk, veel mensen wisten zelfs nog niet dat ik dit deed. Hier op de Markt kunnen mensen me niet missen, dus ik ben enorm blij dat ik het verhaal van Blend hier kan verderzetten.”

Sarah is nog steeds deeltijds aan de slag als leerkracht, maar zorgt vanuit Blend nu ook voor maquillage, bruidsmake-up, wimperlifts en -tintings, wenkbrauwstyling en gelaatsverzorgingen. Ook voor workshops kan je binnenkort in het pand terecht. “We zien wel wat de toekomst brengt”, zegt Sarah. “De eerste reacties zijn alvast positief, afgelopen weekend was het hier een overrompeling tijdens het openingsweekend. Momenteel geniet ik nog van de combinatie met mijn job als leerkracht, maar wie weet verandert dat nog in de toekomst.”

Blend is geopend op maandag en zaterdag van 11 uur tot 18 uur, op vrijdag van 11 uur tot 17 uur en op zondag van 10 uur tot 12 uur. Behandelingen gebeuren enkel op afspraak, op maandag en vrijdag tussen 9 uur en 11 uur, op donderdag tussen 16.30 uur tot 21 uur en op zaterdag tussen 8 uur en 11 uur. Alle info is te vinden via www.blendmakeup.be of via sarah@blendmakeup.be. (CS)