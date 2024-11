Sandy deelt interesse voor naaien in Nicetoff Naai-ateljee in Brugge

Sandy Neyts (45), die voorheen 11 jaar zelfstandig beheerder was bij Veritas, opende onlangs in de Baron Ruzettelaan 200 de deuren van Nicetoff Naai-ateljee. “Zowel starters als mensen die al meer gevorderd zijn in het zelf naaien van kledij kunnen hier terecht”, zegt Sandy, die erg blij is zo haar kennis te kunnen doorgeven.

De wereld van kledij en het werken met stoffen en naald en draad was Sandy Neyts niet vreemd toen ze na afgelopen zomer van start ging met Nicetoff Naaiateljee. “Ik heb in mijn jonge jaren de toenmalige opleiding ‘snit en naad’ gevolgd”, zegt Sandy. “En later ben ik 11 jaar lang zelfstandig beheerder geweest van de Veritasvestiging in de Maalse Steenweg.”

“Ik droomde er toch wel al een tijd van om mijn kennis vanuit mijn werk en ook vanuit mijn opleiding door te geven aan andere mensen. En zo ben ik dus gestopt bij Veritas en ben ik van start gegaan met Nicetoff Naai-ateljee.”

Nicetoff is kort gezegd gericht op mensen die wel willen naaien, maar liever niet naar een klassieke naaischool willen gaan. “De groep waarop ik me richt is eigenlijk heel breed en divers”, gaat Sandy verder. “Hier komen mensen over de vloer die gewoon zijn om te naaien, maar die toch graag wat extra begeleiding willen. Of ze willen graag eens horen wat andere mensen denken van hun werk.”

Leren retoucheren

“En dan zijn er ook mensen die eigenlijk geen begeleiding of feedback nodig hebben, maar gewoon graag in groep hun hobby beoefenen en die het leuk vinden onder mensen te zijn met dezelfde interesse. Het is ook gewoon een gezellig gegeven om samen met handwerk bezig te zijn.”

Hoewel Sandy geen klassieke lessen geeft, zijn ook starters welkom bij haar. “Dan leg ik uit hoe de naaimachines werken en beginnen we samen aan een eenvoudig basisstuk om op gang te geraken”, legt Sandy uit.

“Veel mensen die hier langskomen, brengen ook werk mee waar ze thuis al mee bezig waren en dan geef ik tips en aanwijzingen om het nog beter af te werken. Ook interessant en kostenbesparend: voor wie daarin interesse heeft, leer ik ook om kledij te retoucheren, zoals het correct inkorten van broeken en andere correctie- of herstellingswerken.”