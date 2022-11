Roularta Media Group verwelkomt nieuwe CFO Steven Vandenbogaerde

Vanaf 1 december versterkt Steven Vandenbogaerde (52) het management van Roularta Media Group (RMG) als nieuwe CFO. Hij zal ook de financiële afdeling leiden. RMG heeft als beursgenoteerd bedrijf in de mediasector een ambitieuze strategie, die gericht is op digitalisering, innovatie, consolidatie en duurzaamheid. In de ondersteuning van deze strategie vervullen de CFO en zijn team een sleutelrol.

Steven Vandenbogaerde heeft 27 jaar ervaring in financieel management. Hij werkte 19 jaar bij Ontex, onder andere als Group Finance Director en Vice-President Finance Group Operations. Sinds 2021 was hij als Group CFO & HR aan de slag bij Drylock Technologies.

Steven Vandenbogaerde: “De investeringen in digitalisering, de overnames van de laatste jaren en de kostenbeheersing hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. Samen met het financiële team kijk ik ernaar uit om bij te dragen tot de verdere groeistrategie van RMG.”