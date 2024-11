Roularta Media Group versterkt marktpositie met uitstekende CIM-cijfers

Met een indrukwekkend bereik van 3,7 miljoen lezers over een breed scala aan publicaties bevestigt Roularta Media Group (RMG) haar leidende rol in het Belgische medialandschap. Dat blijkt uit de nieuwste Persstudie, gepubliceerd door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

De ‘total brand’ resultaten (de som van de papieren versie, de digitale versie van de magazines en hun websites en apps, red.) tonen aan dat verschillende titels van RMG zonder moeite boven het miljoen lezers en surfers uitkomen. Zo blijft De Zondag met meer dan 1,3 miljoen lezers het grootste weekblad van Vlaanderen, Libelle en Femmes d’Aujourd’hui bereiken samen wekelijks bijna 1,3 miljoen Belgen en Libelle Lekker en Délices de Femmes d’Aujourd’hui trekken meer dan 1,3 miljoen lezers aan.

Daarnaast boeken de Franstalige publicaties van RMG opmerkelijke successen, met aanzienlijke groeicijfers.

Belangrijkste inzichten

De gecombineerde resultaten van de mediamerken in hun print- en digitale versie, die cruciaal zijn voor het opstellen van mediaplannen, leiden tot drie belangrijke conclusies. Ten eerste een groei in lokale media, ten tweede succes in het business-segment en tot slot effectiviteit van de mix content & doelgroep.

Wat de groei in lokale media betreft, blijft De Zondag – zoals eerder al vermeld – het grootste lokale medium met 1,3 miljoen lezers. Daarnaast bereikt De Krant van West-Vlaanderen elke week bijna 300.000 lezers en is daarmee, op De Zondag na, de meest gelezen krant in de provincie. Deze sterke verbondenheid met lokale gemeenschappen benadrukt het vertrouwen van de lezers in RMG’s journalistieke kwaliteit en de waarde van lokaal nieuws.

Het business segment blijft zich dan weer positief ontwikkelen. Titels als Trends, Trends/Tendances, en Data News versterken hun leidende positie als onmisbare informatiebronnen voor het Belgische bedrijfsleven. Zo laten Trends en Trends/Tendances een groei van 7,6% zien, met een bereik van meer dan 300.000 lezers. Trends Style kent dan weer een spectaculaire stijging van 38,6% en bereikt nu 154.000 lezers. En Data News groeit met 11,9% en bereikt meer dan 72.000 lezers.

Tot slot is er ook de mix van content en doelgroep die werkt. Het nieuwsmagazine Knack en diens Franstalige tegenhanger Le Vif behalen uitstekende resultaten binnen invloedrijke doelgroepen. Het aantal kaderleden dat het blad leest, is met 20% gestegen ten opzichte van 2023. Voor Knack loopt die stijging zelfs op tot 50%.

Bovendien groeit het aandeel vrouwelijke lezers in hogere sociale klassen (groep G 1-4), wat nu 32.5% van het lezerspubliek vertegenwoordigt.

Feeling stijgt met 7,6% en bereikt nu 193.000 lezers, waarvan 1 op 4 vrouwen uit sociale groep 1+2. Een stijging van 43% tegenover het vorige onderzoek. Luxe lifestyle wekt nog steeds veel interesse. De frisse accenten met een nieuwe hoofdredacteur werpen al snel hun vruchten.

De Franstalige lifestylemagazines presteren ook uitstekend, met Flair FR die een verdere groei van +3,3% laten zien. Plus Magazine FR kende een solide stijging van 1,4%.

Digitalisering en succes van ‘Mijn Magazine’-app

Xavier Bouckaert, CEO van Roularta Media Group: “Sinds de lancering van de Mijn Magazines-bundels, die een digitale toegang geven tot dertig magazinemerken voor de ganse familie, is de digitale leestijd van onze abonnees aanzienlijk toegenomen. Ze besteden nu dubbel zoveel tijd aan het lezen van artikels, zowel op de website als in de Mijn Magazines-app. Deze positieve trend illustreert de succesvolle digitalisering van ons aanbod en de groeiende betrokkenheid van onze lezers. Een opvallend gegeven is dat de gebruikers van de Libelle-bundel (dat deze zomer gelanceerd werd, red.) 60% van de tijd besteden aan de andere titels binnen de bundel.”

Met deze resultaten blijft Roularta Media Group toonaangevend en zet het zijn strategie van digitale groei en inhoudelijke kwaliteit verder.