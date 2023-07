Roeselaars Mobillux verwent vips op Tomorrowland: “Vanuit onze luxueuze keukentrailer zal er gekookt worden voor wereldsterren”

Broers Dylan en Donnely Castelein van de bedrijven CD Constructs, Håndwerk en Mobillux voorzien Tomorrowland met een van hun luxueuze cateringtrailers. Topchefs zoals Marcelo Ballardin zullen er tijdens de twee festivalweekends gebruik van maken om de vips van gerechten te voorzien.

“Dat onze cateringtrailer gevraagd wordt om op zo’n groots evenement als Tomorrowland te staan, is voor ons een echte erkenning”, openen de broers. “Vanuit onze luxueuze keukentrailer zal er gekookt worden voor wereldsterren.”

Volwaardige huurbusiness

“In 2017 begonnen we met onze dochteronderneming Mobillux, die gespecialiseerd is in de verhuur en verkoop van luxueuze cateringtrailers. We zochten naar een efficiëntere manier om iemand snel van een tijdelijke keuken te voorzien. Daarbij wilden we ook dat de trailer kwalitatief hoogstaand zou zijn, zodat de chefs niet aan kwaliteit moeten inboeten. De mobiele professionele keuken bood de perfecte oplossing en al snel hadden we een volwaardige huurbusiness waarmee we focussen op de top van de huurmarkt.”

De trailers waarvan er zowel keuken- als afwastrailers zijn, zijn geëquipeerd zoals echte toprestaurants, met toestellen van topmerken. Ook gaan de trailers gepaard met een 7 dagen op 7 servicedienst en nemen ze ook de reiniging en ontsmetting op zich. Maar de luxueuze keukentrailers kenden al eerder groot succes op heel wat andere bekende evenementen. Van een privéfeest van tweesterrenchef Angelo Rosseel van La Durée in Izegem tot het productiehuis Geronimo dat er gebruik van maakte voor de opnames van Snackmasters. “Ook op Rock Werchter mochten we al staan, maar toen we eind juni plots een mail kregen van het F&B-team van Tomorrowland moesten we toch even slikken. Dit is echt wel het toppunt, de apotheose die we tot nu toe hebben kunnen neerzetten met Mobillux. Tomorrowland huurt onze deluxe keukentrailer die bovendien uitgerust is met een naadloos inductiefornuis van Håndwerk, ons eigen merk. Blijkbaar werden we bij Tomorrowland geïntroduceerd door Bart De Pooter die eind vorig jaar zijn tweesterrenzaak Pastorale sloot en die nu Vis van A uitbaat in Antwerpen.”

Backstage

De trailer zal ingezet worden om te koken voor de vips en krijgt tijdens de twee festivalweekends, van 21 tot en met 23 en van 28 tot en met 30 juli, een plaatsje in de backstage van Tomorrowland. Chefs zoals Marcelo Ballardin, van de Gentse sterrenzaak Oak, zullen in de mobiele keuken hun gerechten klaarmaken voor de vips en wereldsterren. “Naast de trailer leveren we met CD Constructs ook nog 70 friteuses voor het festival. Bovendien mogen we de keuken van de brasserie die Tomorrowland aan De Schorre bouwt ook inrichten. Ook met Mobillux blijven we niet stilzitten. Na het Tomorrowlandfestival zal een van onze trailers naar het Rijvers Festival in Lievegem trekken. Naar verluidt het snelst groeiende festival.” (RV)

