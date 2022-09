Roeselaars kenniscentrum ARhus zet in op kennisdeling

Het komende najaar zet kenniscentrum ARhus in op digitale geletterdheid en kennisdeling.

“Met corona kwamen we in een digitale stroomversnelling terecht, maar uit onderzoek blijkt dat vier burgers op tien digitaal kwetsbaar zijn en het risico lopen op digitale uitsluiting. We kregen de opdracht van de stad Roeselare om sterk in te zetten op de zogenaamde e-inclusie. Via projecten en activiteiten zullen we proberen de digitale vaardigheid van de burgers te versterken. Naar aanleiding van de Week van de Geletterdheid, die loopt van 5 tot 11 september, organiseren we samen met een heleboel partners Tournée Digitale. Op woensdag 7 september kan jong en oud gratis komen proeven van allerlei digitale toepassingen. We focussen op digitaal leesplezier en verantwoord en veilig digitaal. Je leert er bijvoorbeeld hoe een greenscreen werkt, welke digitale collectie ARhus in huis heeft of hoe je je kunt wapenen tegen hackers en phishers. Dat doen we met workshops maar je kan ook bij ons terecht met vragen over jouw laptop, smartphone of tablet.”

Nieuwe bib

“Maar er is veel meer. Het aanbod voor dit najaar hebben we gebundeld in een overzichtelijke folder. Je vindt hem aan de balie, maar ook op www.arhus.be/kalender. We blijven ondanks de aandacht voor het digitale ervoor zorgen dat ARhus een fysieke ontmoetingsplek blijft en dat op diverse locaties op De munt, bij onze partners of in de afdelingen in Rumbeke, de Gitsestraat en Beveren.” Er is trouwens ook bibnieuws uit Beveren, want daar gaat op 12 oktober de ARhusafdeling in de Izegemseaardeweg dicht. Beverenaars kunnen vanaf 2 november terecht in de nieuwe bibliotheek in het voormalige KBC-kantoor in de Beversesteenweg 492. (Bart Crabbe)