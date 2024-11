Ring Kortrijk heeft met ‘Courir’ een primeur vast

Onlangs opende de Franse sneakergigant Courir de allereerste vestiging in West-Vlaanderen, met name in Ring Kortrijk. Courir is de referentie voor sneakermode en biedt een zorgvuldig samengestelde collectie sneakers, prêt-à-porter en modeaccessoires voor mannen, vrouwen en kinderen.

Het bekende merk Courir telt wereldwijd meer dan 350 winkels in 21 landen waaronder Frankrijk en België. Nu heeft Kortrijk als allereerste in West-Vlaanderen een vestiging van Courir. “We brengen een winkelervaring die volledig aansluit bij de verwachtingen van de nieuwe generatie sneakerfans. Je vindt hier de hipste modellen van onze merken zoals Nike, New Balance, Adidas, Reebok, Puma en zoveel meer”, zegt zaakvoerster Marion Beuscart. “Courir is al meer dan 40 jaar toonaangevend op de Franse sneakermarkt en heeft zijn sporen verdiend in de wereld van mode en sneakers: van sport tot mode en met de nadruk op dames. Bij ons is er een resoluut vrouwelijk DNA zowel online als in onze winkels. Het merk is gepositioneerd als de eerste bestemming bij uitstek voor vrouwen dankzij conceptstores die zijn aangepast aan hun verwachtingen en levenswijze. Ze zijn speciaal voor hen ontworpen. Dankzij onze Parijse roots selecteert Courir de nieuwste trends uit de hoofdstad, zodat iedereen de jongste trends kan volgen. We zijn verheugd dat we nu ook een afdeling hebben in Ring Kortrijk.”

Courir is opgericht in 1980 in Parijs en begon als winkel/shop voor het eerst met de verkoop van hardloopschoenen. “In de jaren 2000 sloeg het merk na overleg een nieuwe weg in en herpositioneerde het zich om een belangrijke leider te worden op het gebied van modesneakers en werd zo inderdaad marktleider op het gebied van sneakers voor de modewereld. Bij die verschuiving werden de Parijse culturele wortels en inspiratiebronnen niet vergeten”, aldus Marion.

Accessoires

De shop heeft ook een assortiment accessoires: kousen, petten, riemen, handschoenen, kleine hand- en sportassen, zolen en onderhoudsproducten. “We zijn sinds 2014 aanwezig op sociale netwerken en dat brengt nu een grote gemeenschap van meer dan 2 miljoen abonnees op alle platforms samen, mede dank zijde modebewuste dames.” Elke week zijn er ook nieuwe aanbiedingen en kortingen. De winkel huist op verdieping +1 en is open van 10 tot 19 uur.