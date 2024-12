Resul en Özgur openen nieuwe Turkse bakkerij Anatolia: “Eerbetoon aan mijn vader”

Wie in de buurt van het centrum vers brood wil, moest tot voor kort zijn toevlucht zoeken tot automaten of superettes, maar daar komt verandering in. Op 2 januari openden schoonbroers Resul Tiker (28) en Özgur Akbulut bakkerij Anatolia in de Roeselaarsestraat, waar in het verleden nog patisserie Prestige huisde.

Het pand in de Roeselaarsestraat 86 heeft al een lange geschiedenis als het over vers brood gaat. Ooit was bakker Hans Maes er aan het werk, in 2015 nam Anne Daan Kerckhof de zaak over als bakkerij Copain, nadat die al een vestiging in Ingelmunster met dezelfde naam had geopend. Een jaar later volgde de naamswijziging naar bakkerij Prestige, tot de zaak de deuren sloot en de keten erachter in faling ging. In 2021 bliezen Marie-Ann Vervisch en Didier Deleersnyder nog even nieuw leven in de bakkerij, maar finaal sloot die de deuren. Nu waait er opnieuw een nieuwe wind, met dank aan Özgul Akbulut en zijn schoonbroer Resul.

Fans van Turks brood of baklava zullen blij zijn, want die specialiteiten zullen er – naast andere reguliere soorten brood – voortaan verkrijgbaar zijn. De zaak opent op 2 januari de deuren. “Ik heb het vak indertijd van mijn vader geleerd”, vertelt Özgul. “Hij opende onder de naam Anatolia een Turkse bakkerij in Gent, later volgden er nog filialen in Deinze en Kortrijk. Die zijn intussen overgenomen en dus wil ik voortaan mijn eigen bakkersdroom volgen en hier met een vestiging starten. Het is een soort eerbetoon aan mijn vader en het mooie is dat hij nog geregeld met mij en Resul achter de schermen zal werken om de opstart te garanderen. Anatolia is een gebied in Turkije van waar wij afkomstig zijn, vandaar de naam.”

Ook panini en pizza

Resul woont met zijn vrouw boven de bakkerij en zal dus mee paraat staan om de Izegemnaar van veel lekkers te voorzien. “We voorzien heel wat verschillende soorten brood, zowel van Turkse als Belgische origine”, klinkt het. “Verder vind je hier ook een uitgebreid assortiment en koffiekoeken, maar je zal hier ‘s middags ook belegde broodjes en panini’s kunnen afhalen en er is een oven waarin we verse pizza’s zullen bakken.”

De bakkerij opende om 2 januari om 6 uur ‘s morgens. “In januari zijn we alle dagen doorlopend tot 20 uur open en dan zullen we onze openingsuren bijstellen aan de hand van wat de populairste uren en dagen blijken te zijn”, zegt Özgul. “We zien het helemaal zitten om hier met onze nieuwe droom van start te gaan. De locatie is alvast uitstekend, want hier in centrum zijn geen andere bakkers meer te vinden.”