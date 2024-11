Restaurant Au Coin Gourmand in Westouter en gewezen danscafé Charlies in Ieper failliet

De ondernemingsrechtbank in Ieper heeft restaurant Au Coin Gourmand in Westouter failliet verklaard. De zaak is gelegen in de Bellestraat.

Heidi Gheldof en Mario Vermeulen zijn er gestart in september 2019.

De rechtbank heeft advocaat Frank Lesage uit Moorslede aangesteld als curator.

Ook danscafé Charlies op de Kiekenmarkt in Ieper is failliet. Uitbaters Nico Alleman en Stefanie Minsart begonnen er in september 2013. Ze stopten er eind maart vorig jaar.

De rechtbank heeft advocaat Stefaan De Rouck uit Ieper aangesteld als curator.