Renmans Sint-Kruis sluit de deuren

De vestiging van slagerij Renmans langs de Maalse Steenweg opent op zaterdag 30 november voor het laatst de deuren. “De huur wordt niet meer verlengd en het is steeds moeilijker om personeel te vinden”, zegt chef-beenhouwer Erik Brusselmans, die zal verhuizen naar de vestiging in Assebroek.

De vele vaste klanten van de vestiging van Renmans langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, in hetzelfde pand waar ook Aldi huist, moeten na zaterdag 30 november op zoek naar een andere slager. Dat is immers de allerlaatste openingsdag van het filiaal. “Het huurcontract met de eigenaar van het gebouw, namelijk Aldi, loopt af en zal niet verlengd worden”, zegt chef-beenhouwer Erik Brusselmans (57).

Personeelsprobleem

“Wat ook wel meespeelt is dat het moeilijk is om nog personeel te vinden. In de jaren 80 en en begin jaren 90, toen ik begon, waren de slagersopleidingen te leren enorm populair maar nu is dat niet meer het geval. En van diegenen die toch de opleiding volgden zijn er velen die een andere job doen”, geeft Erik nog mee. “Ik begon voor Renmans in Middelkerke, werkte dan dertien jaar bij de vestiging langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek en ben nu al twintig jaar chef-beenhouwer in dit filiaal.” Erik zegt het filiaal en de vele klanten wel te zullen missen. “Je moet weten dat zo’n 80 procent van ons cliënteel bestaat uit vaste klanten die hier echt al jarenlang over de vloer komen. Velen daarvan combineren hun slagersbezoek met het doen van inkopen in de Aldi-supermarkt hiernaast”, klinkt het. “Gelukkig kunnen alle medewerkers terecht in andere vestiging van Renmans in Brugge. Ikzelf zal zaakvoerder worden van het filiaal langs de Baron Ruzettelaan. Als alle klanten die zeggen dat ze mij naar daar zullen volgen dat ook doen, zal die winkel zeker te klein zijn!”, lacht Erik. (PDV)