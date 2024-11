Rani (20) wou ooit kapster worden, maar zag die droom uiteenspatten, nu opent ze schoonheidssalon The Beauty Bar

Rani Adriaens uit Gistel opende onlangs haar eigen schoonheidssalon op de hoek van de Aartshertoginnestraat met de Ooststraat in Oostende. Ze had ooit de droom om kapster te worden, maar op medische redenen ging die droom niet in vervulling. “Maar ik doe dit met even veel goesting”, zegt de jonge onderneemster.

The Beauty Bar, zo heet de nieuwe zaak in het centrum van de badstad. Je vindt er Rani, een gedreven en ambitieuze jongedame die erop kickt om mensen mooi te maken. Twee jaar geleden studeerde ze af aan de Maricolen in Brugge als kapster. “Ik koesterde de droom om kapster te worden al van in mijn jeugdjaren”, vertelt Rani. “Bij oma en opa speelde ik altijd met een doosje met borstels en kammen. Toen ik afgestudeerd was, werkte ik eerst in een kapsalon in Koksijde.”

Die droom moest ze echter al snel opgeven. “Een medisch probleem aan mijn polsen”, zo luide het verdict volgens Rani. “Ik had er al wat last van tijdens mijn schooljaren, maar ik was dan niet zo intensief aan het werk. Het werd pas duidelijk toen ik dag in, dag uit aan het werk was, dat ik die job niet zou kunnen uitoefenen. Een domper, zeker als het alles is waar je ooit van droomde.”

Frituur

Maar de jonge vrouw bleef niet bij de pakken zitten en vatte enkele opleidingen aan. “Tussendoor werkte ik in een frituur in Gistel. Tijdelijk, want ik wist dat ik zelfstandig wou worden in de schoonheidssector.” En zo geschiedde. Onlangs opende ze haar eigen schoonheidssalon. “Je kan bij mij terecht voor lashes, suikerontharing, facials, make-up en hairstyling. Wat de hairstyling betreft mik ik op huwelijkskapsels. Ook voor evenementen sta ik klaar. Voor mij is het belangrijk dat mensen van hun mooie dag kunnen genieten, terwijl ze zich nergens zorgen over te hoeven maken.”

In Oostende zijn ondertussen heel wat schoonheidssalons, maar de concurrentie vreest Rani niet. “Het is de bedoeling dat je je gaat onderscheiden van anderen. Volgens mij heeft elk salon iets wat mensen aantrekt. Ik kies ervoor om de klanten een persoonlijke behandeling te geven. Klanten kunnen hier aan de bar hun wensen overleggen. Dat geeft een extra leuke toets aan het contact met elkaar”, besluit Rani.