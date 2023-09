Raida uit Blankenberge is genomineerd voor KMO van het jaar van UNIZO: “Uit fouten leer je”

De genomineerden voor de Unizo-wedstrijd ‘(Beloftevolle) KMO van het Jaar’ zijn bekendgemaakt. Het Blankenbergse bedrijf Raida is een van drie genomineerden in de categorie ‘KMO van het Jaar’. Nicolas Cool kwam een woordje uitleg geven op de officiële voorstelling.

Raida werd in 2015 opgericht door Cédric De Kerchove, Nicolas en Christophe Cool. Aanvankelijk met twee winkels in Torhout en Blankenberge, maar ondertussen al met zo’n 13 winkels en 60 medewerkers. De maatschappelijke zetel van het bedrijf ligt in Blankenberge.

Nicolas Cool kwam in naam van het bedrijf een woordje uitleg geven en bedankte Unizo voor de nominatie: “In 2015 hebben we met z’n drieën Cool Electro Cycles opgericht. Niet zozeer uit een passie voor fietsen, maar eerder uit een passie voor mobiliteit. We merkten dat de elektrische fiets een groot marktaandeel kreeg en we wilden inzetten op lokaal verankerde belevingswinkels.”

13 winkels

“Ondertussen hebben we 13 winkels verspreid over West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Daar vind je dus ook onze medewerkers terug, die opgeleid zijn tot specialisten op vlak van elektrisch fietsen en de klant ook optimaal kunnen bedienen. Die lokale verankering, de man in de shop, is heel belangrijk. Dat is wat de klanten willen: een belevingswinkel. Bij ons zal je bijvoorbeeld geen 20 uitgestalde fietsen tegen elkaar zien liggen. Er is ruimte om een rondje te rijden en elke uitgestalde fiets komt tot zijn recht.”

“In 2020 zijn we veranderd van naam naar Raida. We zijn meer gaan inzetten op fietsleasing. In vijf jaar tijd is dat meer dan de helft van onze omzet gaan uitmaken. Nu hebben we ons eigen leasingsysteem, want voordien ging er een grote marge naar de grote leasemaatschappijen. Ook de duurzaamheid van onze leasecontracten is een speerpunt: we bespreken meer en meer langetermijncontracten van 3 tot 4 jaar.”

Leren uit fouten

“In de acht jaar tijd dat we bestaan hebben we iets moois opgebouwd. Let op: we hebben ook al tegen de lamp gelopen en hebben daaruit geleerd. Als we ergens gaan spreken, hebben we het liever over onze fouten. Dat wordt veel meer geapprecieerd bij jonge ondernemers. Je maakt fouten, maar zoekt vooral ook naar een oplossing.”