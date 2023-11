Rad van Fortuin tijdens eindejaarsshopping: Maak kans op een Kortrijk Cadeaubon tot 100 euro

Met drie koopzondagen, het Rad van Fortuin vol Kortrijk Cadeaubonnen en de gezellige sfeer van Winter in Kortrijk wordt shoppen in onze stad tijdens de eindejaarsperiode extra leuk. “Het Rad van Fortuin werd hard gesmaakt door de shoppers, daarom doen we het dit jaar opnieuw”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

Drie koopzondagen in december

De handelaars in het stadscentrum doen ook dit jaar een extra inspanning tijdens de eindejaarsperiode. Op zondag 10, 17 en 24 december zijn alle winkels open. Ook na de feestdagen geven de Kortrijkse handelaars er een lap op met de wintersolden. “De eindejaarsperiode is voor veel Kortrijkse handelaars de periode waarin ze het meest omzet draaien. Met de organisatie van Winter in Kortrijk maken we de eindejaarsshopping zo aangenaam mogelijk door veel beleving in de stad te brengen”, zegt Allijns.

“De verlichting en kersbomen geven het plein inderdaad wat extra cachet. We zitten hier goed op het gezellige Overbekeplein, vlakbij de winkelstraten”, zeggen Peter Taccoen en Inge Desaever van conceptstore De inKijk. Je vindt er sinds april 2022 originele eindejaarsgeschenken, ook van lokale makers zoals de wenskaarten van Studio Zosara of de juwelen met droogbloemen van HIB Design.

Waag je kans met het Rad van Fortuin

Op 17, 20, 23 en 29 december kan je in het Kortrijks winkelwandelgebied aan het Rad van Fortuin draaien. Het rad vol Kortrijk Cadeaubonnen vind je op die data respectievelijk op de Grote Markt, de kruising Lange/Korte Steenstraat, de Veemarkt en het Overbekeplein. Deelnemen is eenvoudig: shop voor minstens 150 euro bij handelaars in het stadscentrum tussen 10 en 29 december en spaar jouw kastickets. Ga op één van de vier data tussen 14 en 17 uur aan het rad draaien en maak kans op een Kortrijk Cadeaubon tot 100 euro of een troostprijs in de vorm van oliebollen. Er zit een totaal prijzenpakket van 5.000 euro verstopt in het rad.

Door het slechte weer vorig jaar kon je het rad niet op het Overbekeplein vinden. “Dus dit jaar wordt de eerste keer. We zijn enthousiast. De Kortrijk Cadeaubonnen werken goed bij ons en het Rad van Fortuin is zeker een meerwaarde. Door die hier te plaatsen, leren mensen onze winkel kennen”, aldus Inge.