Qualitec verhuist van Oostkamp naar Ten Briele

Het outsourcingbedrijf Qualitec, dat technici verhuurt, verhuisde recent van Oostkamp naar een kantoor in de bedrijfszone Ten Briele. “In ons nieuwe kantoor krijgen we de ruimte om onze kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen”, zegt Talitha Martens, samen met echtgenoot Glenn Brysse zaakvoerder.

Een goeie vijf jaar na de oprichting verhuist Qualitec van Domein De Herten in Oostkamp naar een gloednieuw kantoor in de bedrijfszone Ten Briele in Sint-Michiels bij Brugge. Qualitec werd in 2019 opgestart door het echtpaar Talitha Martens en Glenn Brysse. Talitha deed werkervaring in de uitzendsector en ging daarna aan de slag in de outsourcingwereld. Echtgenoot Glenn werkte voorheen meer dan twaalf jaar voor de Syntra West Groep. Qualitec heeft technici met allerlei specialiteiten in dienst die het verhuurt aan bedrijven. Het gaat onder meer om elektriciens, elektromechanici, koeltechnici en allroundmedewerkers voor de bouwsector. Voordelen voor de bedrijven die een beroep doen op deze dienstverlening zijn kostenbesparing van overbodige loonkosten, wagens, gereedschappen en het wegnemen van bepaalde risico’s. En uiteraard is er via deze manier van werken voor de bedrijven ook minder personeelsadministratie.

Nieuwe fase

“We beginnen het nieuwe jaar, samen met ons team, met veel enthousiasme in ons eigen pand. Deze stap markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van Qualitec, waarin de focus op kwaliteit en de versterking van de familiale samenwerking centraal staan”, zegt Glenn Brysse.

“Onze technici zijn de ruggengraat van ons bedrijf. Niet alleen door hun technische kennis, maar ook door de hechte persoonlijke banden die we samen opbouwen”, vult Talitha aan. “In ons nieuwe kantoor krijgen we de ruimte om deze familiale cultuur verder uit te bouwen en tegelijkertijd de kwaliteit die we leveren naar een nog hoger niveau te tillen.” (PDV)

