Proxy Delhaize Astridpark is ‘Buurtsuper van het Jaar’

De Proxy Delhaize aan het Koningin Astridpark werd verkozen tot ‘Buurtsuper van het Jaar’ voor Delhaize. “Onze klanten konden iets winnen als ze hun stem uitbrachten, maar ze deden het toch vooral uit sympathie en waardering”, aldus zaakvoerster Laura Debever.

Een goeie vier jaar geleden, toen het coronavirus nog volop woedde, opende in het pand van een voormalige matrassenhandel aan het Astridpark in Brugge de Delhaize buurtsupermarkt Proxy Park Brugge. De zaak werd opgestart en wordt op heden nog altijd uitgebaat door Laura Debever, met de steun van haar partner. Laura volgde de hotelschool Spermalie en werkte eerst enkele jaren in het hotelwezen toen ze de kans greep om een eigen buurtsupermarkt uit de grond te stampen. “We kennen de eigenaar van het pand en wisten zo dat het zou verhuurd worden”, liet Laura ons bij de start weten. Zoveel jaren verder is de winkel een vaste waarde geworden waar vooral mensen uit de dichte omgeving langs komen voor hun al dan niet dagelijkse boodschappen. “Het is de eerste eerste keer dat we ons hebben aangemeld voor Buurtsuper van het Jaar. Het gaat om een initiatief van Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie die de belangen verdedigt van speciaalzaken en zelfstandige buurtsupermarkten”, legt Laura uit.

trouwe klanten

“Te beginnen met de Dag van de Klant, waarin onze klanten een chocoladereep met QR-code kregen, konden de klanten de hele maand oktober stemmen en ons dus steunen. De medewerkers in de winkel maakten er hen attent op en verwezen naar de QR-code om te stemmen en onze vele trouwe klanten hebben ons zo echt wel gesteund. Daarbij konden ze ook wel prijzen winnen, zoals een jaar lang chocolade of een weekendje Amsterdam, maar de meesten deden het toch vooral uit sympathie en waardering voor ons.”

steeds met de glimlach

“Wat de sterkte is van onze zaak? We zijn quasi het hele jaar door open, enkel op kerstdag in de namiddag niet. De zaak ziet er steeds netjes en verzorgd uit en we streven ook steeds naar een aantrekkelijke aankleding. We hebben een mooi aanbod producten met veel nadruk op vers én heel ons team bedient alle klanten steeds met de glimlach”, besluit Laura. (PDV)