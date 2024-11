Provincie weerlegt bezwaren en geeft goedkeuring voor nieuw retailpark Dixmuda

Het nieuwe retailpark Dixmuda langs de Woumenweg in Diksmuide komt dichterbij. Nadat het stadsbestuur eerder al groen licht had gegeven, heeft nu ook de provincie haar goedkeuring verleend. De plannen voorzien in ruimte voor zes winkelpanden, met een aangrenzende nieuwe parking voor fietsers en auto’s.

Tijdens het openbaar onderzoek werden drie bezwaren ingediend, maar die werden door de provincie weerlegd. Tegenstanders kunnen nu wel nog beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op de site langs de Woumenweg in Diksmuide, op zo’n 900 meter van de Grote Markt, is het de bedoeling om een modern retailpark te bouwen voor zes winkelpanden, met een aanliggende nieuwe parking.

Verhuis Dezwarte

Volgens de plannen zal Dezwarte verhuizen en een nieuwe elektrowinkel openen op het industrieterrein Heernisse. De Nederlandse warenhuisketen Albert Heijn zal in het retailpark een supermarkt openen. Maar ook interieurzaak Jysk wil er een winkel met meubelen en accessoires openen. Op dezelfde site wil McDonald’s een fastfoodrestaurant uitbaten met McDrive. Ook Bike Republic zal verhuizen naar het nieuwe retailpark. De andere winkelpanden worden mogelijk ingevuld met twee kleding- en schoenenwinkels, al ligt dat nog niet vast.

Er is een parkeerruimte gepland voor 60 fietsen en 217 wagens. Het retailpark Dixmuda zal 5.798 vierkante meter groot zijn. (DMe)