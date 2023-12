Provincie tevreden met Conquer: “West-Vlaamse ondernemingen die exporteren naar Verenigd Koninkrijk werden goed ondersteund”

Recent vond het slotevenement van Conquer plaats in Kortrijk, het project dat werd opgestart om de Brexit zo soepel mogelijk te laten verlopen voor West-Vlaamse bedrijven die onder meer naar het Verenigd Koninkrijk exporteren. Tijdens de provincieraad vroeg fractielid Isabelle Vandenbrande (N-VA) aan de deputatie of ze tevreden waren over de resultaten van het initiatief. Dat antwoord bleek positief te zijn.

Maar liefst 16,6 procent van alle West-Vlaamse export komt in het Verenigd Koninkrijk, goed voor een bedrag van 3 miljard euro. Een goeie verstandshouding blijven behouden, ook na de Brexit, was op economisch vlak dus cruciaal. Dat is volgens gedeputeerde Jean De Bethune alvast gelukt, mede dankzij het project Conquer:

“In totaal waren er 1.007 West-Vlaamse en 230 buitenlandse bedrijven betrokken bij deze actie, dat op zich is al een mooi cijfers. Er werden 25 investeringsinitiatieven en 25 acties tot het promoten van onze bedrijven in het buitenland op poten gezet. Die investeringen waren goed voor 634 bijkomende jobs. Aan de seminaries om nieuwe handelsrelaties aan te knopen namen 1.600 mensen deel en er vonden maar liefst 350 bedrijfsbezoeken plaats in onze provincie, met als doel om investeerders aan te trekken. Kwantitatief kan dat al tellen, natuurlijk zou het nog veel beter geweest zijn als de coronapandemie er niet was geweest”, besluit de gedeputeerde.

Hij benadrukt daarna nog eens het belang van de goeie verstandshouding tussen beide landen die dit dossier met zich heeft meegebracht. “In de toekomst zullen we nog veel moeten samenwerken, misschien ook op institutioneel vlak, het is zeker een troef als de bedrijfsfederaties het al goed met elkaar kunnen vinden.”